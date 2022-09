El increíble premio económico que le espera a Carapaz al llegar a Madrid

Una caída en la etapa 18 de la Vuelta a España permitió que el ecuatoriano Richard Carapaz llegue a vestirse como el Rey de la Montaña en esta competencia. El portador de la jersey de lunares, Jay Vine, se vio afectado por el aparatoso siniestro lo que desencadenó en su retiro.

[ ¿INEOS perjudicó a Carapaz en la última etapa de la Vuelta? ]

Debido a este incidente el ecuatoriano Richard Carapaz se visitó con este maillot y sumó puntos para ratificarse como líder y llegar vestido de lunares a Madrid. Además de sumar este galardón a su palmarés, Richie se adjudicaría un importante premio económico.

De completar este hito la Locomotora se embolsará 13 mil dólares. Este futuro premio económico se definirá en los restantes puertos de montaña de la etapa 19 y 20.

Clasificación

Richard Carapaz: 45 puntos Enric Mas: 25 puntos Thymen Arensman: 23 puntos Robert Stannard: 21 puntos Marc Soler: 20 puntos

Otros premios

Si el ecuatoriano no logra sustentar el maillot de Rey de la Montaña pero si culmina en el top 3 también tendrá un reconocimiento económico.: 6 600 dólares segundo lugar y 3 500 dólares al tercer puesto.

¿Qué dijo Richie?

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), líder de la montaña de la Vuelta tras la caída y retirada del titular del maillot de puntos azules, el australiano Jay Vine, lamentó la circunstancia que le facilitó pasar al frente en esa clasificación.

“En el Tour intenté llevar el maillot de la montaña, pero en la Vuelta se ha producido una situación de carrera desgraciada, porque se han caído el líder de la montaña y mi compañero Carlos Rodríguez. La verdad es que en principio no iba a pelear por este maillot, estaba a muchos puntos y no tenía sentido ponerse a pelear por ello. Ha sido una situación complicada. Tal vez no lo quieres lograr así, de esta manera que se ha producido. Simplemente espero que Vine se recupere pronto y se encuentre mejor”, explicó Carapaz en meta.