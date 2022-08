¡Luto en Barcelona! Fallece expresidente que los llevó a la segunda final de Libertadores

Una dolorosa pérdida acaba de sufrir Barcelona SC. Uno de sus expresidentes más queridos falleció este martes 30 de agosto; Xavier Paulson Mateus fue campeón con el club en 1997 y llevó al elenco canario a su segunda final de Copa Libertadores.

[ ¿Quiénes son los hinchas de Barcelona SC que se hicieron virales bailando “Despechá” de Rosalía en el Monumental? ]

El campeonato del 1997 a nivel nacional representó la estrella 13 para el ídolo del Astillero, en aquella ocasión el directo técnico fue Rubén Darío Insúa.

Paulson es recordado por ser ese líder que vestía con orgullo la amarilla y no se cansaba en soñar con los mayores hitos para los toreros. En una pasada entrevista, el dirigente indicó que desde que tenía uso de razón era barcelonista.

Xavier Paulson Mateus

“Un día fui a las 18:00 y me encontré con la sorpresa que no había luz y todo se complicaba, porque era una tarde bastante oscura, había problemas para pagar, dar el vuelto e incluso sacar las entradas; y me contaron todas las penurias que estaban pasando. Decidí hacer una aportación de pagar los meses que se debían de luz y comencé a ayudar a Barcelona”, comentó.

Tachó que en un principio no le interesaba ser dirigente de Barcelona pero un día que visitó a Miguel Marchan terminó por unirse a la dirigencia.

“Comencé en el 76. En el 79 fui como delegado de Barcelona a la Comisión Nacional de Arbitraje. En enero del 82 regresé nuevamente cuando Isidro Romero era presidente y estuve hasta enero 93. Volví en 1995, pedí una licencia de seis meses, pero siempre haciendo algo por Barcelona, hasta que en el 97 presidí el Club”, dijo.

Xavier Paulson Mateus

Reacciones en redes sociales

El último homenaje que recibió Paulson fue el 01 de mayo de este 2022. En Twitter cientos de seguidores extendieron su sentido pésame a la familia de uno de los mejores dirigentes de Barcelona SC.

“Sentido pésame para la familia de Xavier Paulson Mathews, excelente persona, maestro y amigo, dirigente histórico”; “una lástima la partida de uno dirigentes más exitosos que tuvo Barcelona. Paz en la tumba del capitán Xavier Paulso”, fueron algunos mensajes para el histórico de los canarios.