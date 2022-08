La Vuelta a España se le acabó para Richard Carapaz, ¿qué le pasó?

⏪🤍 Ya son 10 etapas y el dominio sobre la clasificación de jóvenes no deja dudas: Evenepoel es el mejor. ¡Minuto del jersey blanco!



😌 10 stages in and Evenepoel's dominance in the young riders' classification is clear to see. Enjoy the white jersey minute!#LaVuelta22 pic.twitter.com/CvHn3uW4V5