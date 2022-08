Antonio Valencia no fue a la presentación de la camiseta, ¿sigue peleado con la FEF?

Grandes figuras del fútbol ecuatoriano estuvieron presentes en la presentación oficial de camiseta de la Selección de Ecuador. Agustín Delgado, Iván Kaviedes, Carlos Tenorio, Cristhian Mora, Néicer Reasco, Cléber Chalá, Iván Hurtado y más fueron condecorados por su “colaboración” a clasificar a los pasados tres mundiales (Corea y Japón, Alemania y Brasil).

No obstante, una de las grandes ausencias de la noche fue el Tren Amazónico Antonio Valencia. Aunque el excapitán del Manchester United no precisó las razones, la igual que las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), un cruce de palabras de años atrás podría ser la razón.

Fue en 2020 cuando el Toño no dudó en atacar al presidente Francisco Egas por el impasse ocurrido al final de la Copa América del 2019, caso conocido como Piso 17. En aquella ocasión se apuntó que varios jugadores habrían realizado una fiesta después de salir eliminados de la competición.

“Te digo la verdad. Lo que se hace mal en la tierra, aquí mismo se paga. Es terrible lo que este individuo (Francisco Egas) nos hizo después de la Copa América, a jugadores que hicieron mucho por el país”, expresó Valencia en Instagram Live con Jefferson Montero.

“El tipo es muy mala persona y mira cómo lo está pagando. Sus propios compañeros están en su contra. Se merece esto por ser una mala persona, su propia gente lo está sacando”, agregó.

“Una persona así no puede ser presidente. No tiene conexión con los jugadores. La FEF no puede ser manejada por este tipo”, añadió.

¿Qué dijo Egas?

En 2019 aseveró que los involucrados en el piso 17 no serían llamados a la selección otra vez. Incluso señaló que parte de la negociación con el nuevo cuerpo técnico era aseverar que jugadores iban a ser utilizados o no en el siguiente proceso de clasificación.

Aunque momentos después comunicó que “una persona así no puede ser presidente. No tiene conexión con los jugadores. La FEF no puede ser manejada por este tipo”.

Limar las asperezas no bastó

Fue el mismo Egas el que confirmó en 2021 que hubo una reunión con Antonio Valencia y se limaron asperezas. “Yo crecí admirando a jugadores como Antonio Valencia, que rompió la barrera de llegar al máximo nivel del fútbol mundial. Esa experiencia es importante para nuestros jugadores. Estamos pensando en cómo pueda colaborar con ellos”, tachó el presidente de la FEF.

Aunque todo habría quedado en buenos términos, esto no bastó para que Valencia este presente en una reunión previo a la presentación y en el evento máximo de este 25 de agosto.