Por esta razón Antonio Valencia no fichó por el Real Madrid

Antonio Valencia es el futbolista ecuatoriano con mejor trayectoria, hasta la fecha, en Europa. El Tren Amazónico no solo fue capitán en el Manchester United, además disputó una final de Champions League, ganó una Europa League y múltiples títulos locales.

[ Lo que opina Antonio Valencia sobre la polémica en el caso de Byron Castillo ]

Por una década el Toño se construyó como un pilar de los Diablos Rojos, vistiendo los dorsales 7, 16 y 25, y de la Selección de Ecuador. El deportista, ya retirado, confesó en una reciente entrevista que su carrera hubiese tomado un rumbo diferente en el 2008.

Durante una charla con el medio Olé indicó que el Real Madrid vino por él pero las palabras de su entrenador, en ese entonces, no lo llevó a firmar el contrato. ¿Cuál fue la razón?

“Sí, cuando estuve en Wigan me llegó una oferta del Real Madrid y me senté con los directivos de esa época. Yo era muy joven y el entrenador del Wigan me quería mucho. Me acuerdo que él me dio un consejo y dijo: ‘No, espérate que tu liga tiene que ser la de Inglaterra, tienes que hacer toda tu carrera aquí’”, reveló Valencia.

“Si mi DT no me decía ese consejo, me iba. Imagínate, el Real Madrid es el Real Madrid, uno de los equipos más grandes del mundo”, acotó.

Más propuestas

Durante su estancia en el Villarreal no tuvo mayor acción en la cancha por lo que un gigante de Sudamerica posó los ojos sobre él. River Plate estuvo detrás del Toño pero su objetivo de catapultarse en el Europa no lo llevó a tomar esta decisión.

“Mi sueño estaba en Europa y quería jugar, venía de Sudamérica y no quería regresar. Igualmente, agradecí por haberme tenido en cuenta”.

Confesiones

Durante la entrevista con el rotativo español, Valencia indicó que Piero Hincapié y Moises Caicedo son los mejores jugadores de la Tri y no descartó el involucrarse en un futuro con la Selección. Para él, Ecuador hará un buen papel en el Mundial de Qatar pese a tener un grupo duro.

“Los chicos han sufrido las Eliminatorias y ahora en el Mundial tienen que divertirse y disfrutar. Ojalá que nos den una alegría, porque lo necesitamos: Ecuador necesita una alegría de estos chicos”, finalizó.