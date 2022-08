Lo que opina Antonio Valencia sobre la polémica en el caso de Byron Castillo

Antonio Valencia, una de las figuras más importantes en la historia del fútbol nacional, opinó sobre el caso de Byron Castillo. Una situación que ha enfrentado a las selecciones de Chile y Ecuador en las instancias jurídicas de la FIFA.

“Es una pena que Chile haya cogido ese sistema. Tienen grandes jugadores, grandes entrenadores, y no necesitan de eso (...) No le paré mucha atención, pero no sé. Fue un escándalo mal hecho. Nosotros estamos contentos con Byron Castillo, lo queremos, y esperemos que haga un buen Mundial” , declaró ‘El Toño’ en una entrevista con el Diario AS en Chile.

Además, fue consultado sobre lo que piensa de la salud mental de Byron, pues el joven futbolista ha recibido ayuda psicológica debido al duro momento personal y profesional que ha atravesado por las presiones de la denuncia de Chile ante la FIFA sobre su nacionalidad.

Un tema álgido fue cuando pidió al DT de Barcelona SC, Jorge Célico, que lo sacara del campo de juego después que cometiese un penal que provocó el segundo gol de Aucas, que venció por 2-1 al ‘ídolo’ en la Fecha 14 de la LigaPro.

“No. Todo lo que se habló le va a afectar porque es humano. A veces me daba pena que los mismos periodistas ecuatorianos querían cogerse de eso para seguir haciendo noticia. Eso le afectó algo a Byron” — Antonio Valencia en entrevista con Diario AS

Agregó que conoce muy bien a Castillo y que sabe cómo ser fuerte. “Él viene de abajo. Y la gente que viene de abajo sabe que hay que ser fuerte, porque el camino no es fácil. Es un chico muy bueno, lo conozco, también a su representante, y él me ha hablado muy bien. Es un chico de familia, humilde, trabajador. Ojalá que siga cosechando frutos”.

Nuevo capítulo en la novela de Chile

Hay un nuevo capítulo de la novela de Chile contra Byron Castillo, cuando faltan 100 días para el Mundial de Catar 2022 y son nulas las posibilidades de asistir.

Ahora, la Federación de Fútbol de Chile solicitó una apertura de la investigación criminal “por posible defraudación en afiliación al ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a nombre de Bayron Javier Castillo Segura”.

Así lo asegura el medio colombiano El Tiempo, que tuvo acceso a la documentación presentada. De acuerdo al texto, la denuncia se basa “en diversos medios de prueba que indican que el Sr. Byron David Castillo Segura, jugador profesional de fútbol, miembro de la selección ecuatoriana de fútbol, supuestamente nacido el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad de Playas, provincia de Guayas, Ecuador, tiene otro nombre, otra fecha de nacimiento y, en verdad, nació en Colombia y no en Ecuador y su verdadero nombre es Bayron Javier Castillo Segura”.

Byron Castillo (Franklin Jacome/Getty Images)

Se agrega que: “El certificado de nacimiento emitido por la República del Ecuador, a nombre de Byron David Castillo Segura ha sido objeto de varias investigaciones por falsificación dentro de Ecuador y tanto la Dirección Nacional de Registro Civil de Ecuador como la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol concluyeron que este documento era falso”.

Chile asegura que hay un certificado de nacimiento emitido por la República de Colombia, a nombre de Bayron Javier Castillo Segura, con fecha de nacimiento de 25 de julio de 1995, en la ciudad de Tumaco, Colombia. Por ello indican que los dos certificados de nacimiento, tanto el colombiano como el ecuatoriano, “declaran la existencia del mismo padre y la misma madre: Señor ‘Harrison Javier Castillo’ y Señora ‘Olga Eugenia Segura’”.