Mientras Chile insiste en ir al Mundial, el jugador ecuatoriano que no iría así lo convoquen

Mientras el combinado de Chile sigue esperando en meterse al Mundial de Qatar por la ventana por el caso Byron Castillo, otros no irían por nada con la Tri así lo convocara Gustavo Alfaro. Así lo relató un histórico de la Tri que ha perdido espacio debido a diferencias que tuvo con Gustavo Alfaro.

Cristhian Noboa, en entrevista con Radio Diblu señaló: “Yo tengo que jugar, sino siento que estorbo. No volví a hablar con Alfaro, te soy sincero… yo creo que si lo llamo, en un minuto resolvemos el problema”, mencionó refiriéndose a los problemas que tuvo con Gustavo Alfaro y sobre la posibilidad de ir o no a la Copa del Mundo de Qatar, hecho que no sucederá según la postura de Noboa.

“Muchos han dicho que yo debería estar en el Mundial, si yo fuera el entrenador diría no… él (Noboa) no estuvo en las eliminatorias, otros si se fajaron, hicieron un sacrificio gigantesco” pic.twitter.com/tcyvpy0yXt — Andrés Ponce (@AndresPonce28) August 23, 2022

De esta manera, Noboa cierra la posibilidad de ir al Mundial pese a que ese hecho era muy complicado por la relación con Gustavo Alfaro y porque en ese puesto ya se ha ganado la confianza jugadores como Moisés Caicedo, José Cifuentes, Carlos Gruezo y Alan Franco.

¿Y Chile?

La Selección de Chile no irá al Mundial de Qatar 2022 pese a que intentó de todas las maneras posibles meterse a la cita mundialista por la ventana. ‘La Roja’ seguirá intentando con el TAS por el caso de Byron Castillo, sin embargo, por el tiempo y toda la logística es muy complicado que la FIFA cambie de decisión ya que nunca antes ha pasado que saquen a un seleccionado por estos temas.

Byron Castillo Byron Castillo (Marcelo_Hernandez/Getty Images)

Además, el álbum oficial de la Copa del Mundo se lanzará pronto, y se pudo conocer que Ecuador estará en esta edición y que Chile quedó fuera. Además, la selección que si estaría es Perú debido a que jugó el repechaje frente a Australia. Las repescas se consideran parte del Mundial y por ende las selecciones que jugaron el repechaje forman parte del álbum de la FIFA.