Jugador y estrella de Italia revela su secreto para acostarse con mujeres

Uno de los mejores defensas que tuvo el fútbol italiano en las últimas décadas fue Giorgio Chiellini. El jugador se caracterizó por ser un baluarte en la zaga y uno de los máximos campeones dentro de la Serie A.

Aunque poco o nada se ha conocido de sus líos amorosos, este factor recientemente se transformó en viral debido a pronunciamientos del mismo italiano. Re Giorgio comentó en una entrevista cuál es su secreto para acostarse con mujeres.

Según recoge el diario Bild, Chiello detalló que si no fuera por su carrera de futbolista no hubiese tenido la suerte que gozó con el sexo femenino. “Mírame. mira qué feo soy, no soy nada guapo... sí”.

Sus declaraciones se complementan con lo indicado en un podcast. Tachó que él es más feo que el hambre y a diferencia de sus compañeros, como Leonardo Bonucci, él no habría conquistado sin la importancia que le dio a su nombre el Rey de los Deportes.

No obstante, su tiempo de galán terminó años atrás. Fue en 2014 cuando se casó con Carolina Bonistalli y tiene dos hijas de 7 y 3 años respectivamente.

Paso por la Azzurra

Con la Selección de Italia jugó 117 ocasiones y marcó ocho goles. Debutó el 17 de noviembre de 2004, en un encuentro amistoso ante la selección de Finlandia que finalizó con marcador de 1-0 a favor de los italianos.

En 2006 Marcello Lippi se fijó en él y estuvo a punto de convocarlo de suplente para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 en Alemania, pero finalmente se decidió por su compañero de la categoría sub-21 Andrea Barzagli.

Participó en el último Mundial de Italia (2014) y ganó la Eurocopa en 2021 después de una tanda de penaltis contra Inglaterra. Fue junto a la Juventus que tocó la gloria a nivel de clubes.