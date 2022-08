Agredieron a puñetes al árbitro Álex Cajas en el Macará vs Aucas

Durante el partido entre Macará vs Aucas por la fecha 7 de la LigaPro se vivió un hecho lamentable. El juez central, Álex Cajas, sufrió una agresión física por parte de Héctor Chiriboga, integrante del cuerpo técnico del cuadro ambateño. Todo quedó registrado en video.

Esto sucedió cuando Cajas sancionó un penal a favor de los orientales en los últimos minutos del partido tras revisar el VAR. Esto, molestó a los jugadores y cuerpo técnico ambateño, que salieron a reclamar por la decisión. En ese momento se generó la confrontación.

Se formó un tumulto y en ese momento se puede ver a Chiriboga, preparador de arqueros del Macará, que empuja al árbitro y provocó que este caiga al suelo. Luego el árbitro central se levanta mientras intentaban contener a ‘Super Chiri’ quien estalló de ira.

Nuevamente Chiriboga se acercó a Cajas y le propinó un puñete en su cara, lo que le botó al piso por segunda vez. Liga Pro emitió un pronunciamiento donde indica que estos actos irán a la Comisión de Disciplina.

Los futbolistas Víctor Figueroa y Richard Mina vieron la roja directa al cierre del partido por lo que no podrán jugar contra Guayaquil City (local) y Universidad Católica (visitante). A ellos se suma César Farías, entrenador de los capitalinos.

Los árbitros no pitarán los partidos que restan de la Fecha 7

A través de un comunicado, la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol decidió no presentarse a los cuatro partidos que faltan de la séptima jornada de la LigaPro, después la agresión que sufrió Álex Cajas en el partido Macará vs. Aucas.

Esta Asociación, a través de su titular, Luis Muentes, envió un comunicado a Rogger Zambrano, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, informando sobre la decisión “en rechazo y solidaridad a lo acontecido”.

“Ante la cobarde y salvaje agresión de la que ha sido objeto nuestro compañero Álex Cajas y, en reunión telemática, (….) hemos decidido no presentarnos a dirigir los cuatro partidos que restan”, reza el comunicado.

Los partidos que aún restan por jugarse de la séptima fecha son Delfín vs. Mushuc Runa; Universidad Católica vs. 9 de Octubre; Emelec vs. Deportivo Cuenca y Guayaquil City vs. Independiente del Valle.