Un rival menos para Richard Carapaz en la Vuelta a España 2022

Uno de los principales rivales de Richard Carapaz para la Vuelta a España 2022 ha decidido dar un paso al costado y no competir en la última gran carrera del año. El colombiano Nairo Quintana, después de ser descalificado del Tour de Francia, explicó sus motivos.

“No tengo cabeza, el cuerpo no está para hacer la competencia. había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, pero no. No me encuentro en condiciones y prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me llegó y demostrar que no tengo ningún problema”, tachó en un video este jueves a un día que empiece la competencia.

El corredor de 32 años de edad, que acaba de renovar por tres años su contrato con el Arkea, añadió que con su equipo de abogados agotarán “todos los procesos para asumir mi defensa”.

Richard Carapaz

Con esta baja y las recientes declaraciones de Alejandro Valverde (Movistar), los ojos del ecuatoriano deben posar en Jim Hindley y Primoz Roglic. El australiano y esloveno, respectivamente, son los opcionados a romper el sueño de brillar en la última competencia del ecuatoriano con INEOS Grenadiers.

“Para mí un buen resultado sería que acompañe la salud, que no haya caídas, y si luego puedo gano una etapa ya sería la leche, seria muy bonito. La idea es ayudar al equipo”, dijo Valverde en Utrecht, donde este viernes comienza la 77 edición de la Vuelta a España.

El ecuatoriano se mostró convencido de que puede conseguir en la Vuelta a España la que sería su segunda victoria en una grande y llega “con muchas ganas para intentar conseguir el objetivo” tras haber estado entrenando el último mes en su casa: “Tengo la mentalización suficiente para ganar”, asegura.

“Estoy muy contento de estar aquí otra vez. He preparado la Vuelta de la mejor manera y quiero pelear por el podio que ya conseguí otro año. Es un objetivo bastante grande y estará peleado desde el inicio”, explicó.