Mundial de Qatar 2022: entradas para ver a Ecuador entre las más solicitadas

Estamos a poco más de tres meses de la máxima cita del fútbol: Mundial de Qatar 2022. El evento del Rey de los Deportes tendrá como protagonista a la Selección de Ecuador, nación que disputará el partido inaugural contra la anfitriona el 20 de noviembre a las 11:00.

[ Metro Ecuador estará en el Mundial de Qatar 2022 ]

Lo singular de esta vigésima segunda edición es que no existirá reventa de entradas como tradicionalmente estamos acostumbrados en el fútbol latinoamericano o europeo. Actualmente la fase 2 de la venta de entradas terminó y l os partidos de la Tri fueron los de mayor demanda.

Hasta este 16 de agosto solo el cotejo entre Ecuador y Senegal tenía asientos disponibles, mientras que l os enfrentamientos contra Holanda y Qatar se acabaron como “pan caliente”.

Ecuador jugará el partido inaugural (Pool/Getty Images)

Son pocos los cotejos que quedan disponibles, muchos de ellos correspondientes a la jornada 3 de la fase de grupos. Los partidos con mayor demanda fueron: Qatar vs Ecuador, Argentina vs México, España vs Alemania, Portugal vs Uruguay y Brasil Suiza.

¿Se pueden conseguir aún entradas?

FIFA ha precisado que en las próximas semanas informarán si se abre un nuevo proceso de venta y reventa de entradas. En el último caso se refiere a personal que adquirió boletos y deciden venderlos a través de las páginas oficiales; no se venderá tickets en las calles o fuera de los escenarios.

Alerta

El máximo órgano del fútbol apuntó que solo en FIFA.com/tickets se pueden adquirir los boletos y hacer las respectivas solicitudes.

“Toda entrada que se haya adquirido a través de canales de venta no autorizados (por ejemplo, intermediarios no autorizados como agencias de venta de entradas, subastas en internet, agentes de venta por internet u otras plataformas no oficiales de intercambio de entradas) no será válida y estará sujeta a anulación en cualquier momento sin previo aviso”, precisaron.

Entradas para los partidos del Mundial (David Ramos/Getty Images)

Un documento indispensable

A la par, la entrada no será el único documento para ingresar al Mundial de Qatar 2022. Si compraste un boleto necesitas la tarjeta digital Hayya; es obligatoria para todos los titulares de entradas locales e internacionales.

Los aficionados internacionales tendrán además que confirmar sus planes de su alojamiento tras haber comprado sus entradas, tanto para ingresar en el Estado de Qatar como para acceder a los estadios de fútbol.

Partido que más cuesta

El partido entre Qatar y Ecuador tiene un costo adicional porque incluye la ceremonia de apertura; todos los precios de las entradas son para adultos y niños, independientemente de la edad del menor.