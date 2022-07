Mientras Cristhian Noboa se quejaba de los patacones, Jeremy Sarmiento habla del encebollado y el ceviche en Brighton

Jeremy Sarmiento SANTIAGO, CHILE - NOVEMBER 16: Jeremy Sarmiento of Ecuador and Mauricio Isla of Chile fight for the ball during a match between Chile and Ecuador as part of FIFA World Cup Qatar 2022 Qualifiers at San Carlos de Apoquindo Stadium on November 16, 2021 in Santiago, Chile. (Photo by Esteban Felix - Pool/Getty Images) (Pool/Getty Images)

Jeremy Sarmiento, jugador de 20 años y parte de la Tricolor, habló de varios aspectos de su vida personal y profesional entre las que destaca la comida que le gusta comer. Nosotros aprovechamos para recordar el dilema de Cristhian Noboa en su momento cuando “le hacían falta patacones”.

Cristhian Noboa, actual jugador del Sochi de Rusia, fue protagonista de un hecho que sobrepasaba lo deportivo en la Selección de Ecuador bajo el mando de Gustavo Quinteros. El guayaquileño tuvo inconvenientes con Rodrigo Figueroa, expreparador físico de la Tri y allí señaló de la falta de patacones: “Sí afecta en lo deportivo. Por adentro te va molestando que no hay patacones, que no hay esto, que no hay lo otro. Por supuesto, fue cierto, ya no aguantaba, son cositas que a uno lo molestan”.

"Son pequeñas cositas que molestan, uno viene del otro lado del mundo, llega acá y quiere sus patacones, las cosas de casa"



Noboa

EL CURIOSO CASO DE JEREMY SARMIENTO

Por su parte Jeremy Sarmiento, en el programa Hasta Las Bola de Fútbol Bohemio, declaró varios temas sobre su vida privada y profesional. Pese a que Sarmiento no creció en el Ecuador, contó ciertas costumbres con su padre: “Cuando tengo un día o dos días de descanso, me gusta todavía seguir entrenando con mi papá. Vamos a una cancha que tenemos al lado por la mañana, vamos al gimnasio después y en la tarde me tomo mi tiempo para salir con mi familia, a un restaurante o a lo que sea, porque mi familia es todo para mí. No todo es el fútbol… Nuestro restaurant favorito (en Brighton) es un restaurant latino: hay encebollado, hay ceviche”.

Nadie presentó interés por #JeremySarmiento, sólo el Prof Célico confió en él, por eso el agradecimiento hacia él y esa razón el interés sólo por la selección de mayores.



Hoy lunes 25 la segunda parte de la entrevista con el jugador ecuatoriano a ls 21h30

SOBRE EL POCO APOYO QUE TUVO CON LA TRI

“Di todo por el país, pero me dijeron que hay varios jugadores mejores que mí y que no me iban a volver a llamar”, declaró Jeremy Sarmiento quien contaba las palabras que recibía cuando buscaba un lugar en la Selección Ecuatoriana Sub 17.

Finalmente rindió algunas palabras de agradecimiento a Jorge Célico quien entrenaba a las inferiores de la Tricolor: “Nadie estaba interesado por mí, el único con el que tuve contacto fue el Profe Célico que hasta ahora hablamos con él, le agradecemos por la oportunidad que nos ha dado, él siempre supo que iba a llegar a la Selección de Mayores. Desde pequeño me quería convocar pero por varias razones no se dio. Entonces, nosotros decidimos que si no era por la Selección de Mayores, lamentablemente no íbamos a la Sub 20. El contacto siempre estuvo ahí y fue del Profe Célico”.