Kaviedes también reacciona sobre le caso Byron Castillo

El exfutbolista, Jaime Iván Kaviedes, también se hizo eco del caso Byron Castillo expresando su respaldo al jugador que está envuelto en la polémica tras la denuncia de Chile sobre su nacionalidad.

[ Byron Castilo: “no aguanto más”, ¿qué nos quiso decir desde la psicología? ]

“Yo creo que él tiene gente alrededor, un grupo de trabajo como son sus representantes que saben guiarlo y saben en estos momentos tener mucha prudencia (...) Los buenos somos más, así que a cambiar de capítulo. Los que somos amigos personales, sabemos que lo apoyamos”, dijo en Nine.

Tema Byron Castillo

Expresó que tiene el apoyo incondicional. “Son momentos que pasan, solo que aveces uno los expresa y otros se lo guardan. Es una situación bien difícil por el golpe y linchamiento mediático. Y lo peor es que sale de aquí (Ecuador) mismo”.

Kaviedes confía en que este caso no pasará a mayores. “Uno siempre cosecha lo que siembra. Yo en ese sentido estoy tranquilo. No va a pasar a mayores y lo tendremos a todos completos para el Mundial”.

😥 "SON COSAS QUE PASAN" 👀



💥 Jaime Iván Kaviedes habló sobre lo que sucede con Byron Castillo.



🤔 ¿De acuerdo con el ex futbolista? 😳

Muestras de apoyo para Byron Castillo

Amigos, compañeros, futbolistas y exseleccionados han dado su respaldo al jugador quien se quebró en el partido contra Aucas. Entre lágrimas pidió a su técnico, Jorge Célico, le pidió que lo saqué del partido.

“Sácame, sácame”, dijo Castillo después de que el jugador cometiese un penalti que supuso el segundo gol del Aucas, que venció por 2-1 al equipo de Guayaquil.

Byron Castillo

Antes de eso, Castillo también se vio implicado en la jugada del primer gol del Aucas al rebotarle un disparo cuyo rechace quedó servido para que el delantero argentino Víctor Figueroa pusiese con ventaja al cuadro local, que entrena el venezolano César Farías.

“Byron Castillo es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar. Es más, para mí es admirable que se ponga a entrenar (..) Cuando veía lo que le pasó hoy, me dio mucha pena. No hago el cambio antes porque hubiera sido un golpe mortal y de ahí viene el penal. Prefiero quedarme con la faceta de ser humano, de pensar en los jugadores y no en un resultado”, “, dijo Célico después del partido de BSC.