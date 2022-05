Byron Castilo: “no aguanto más”, ¿qué nos quiso decir desde la psicología?

El lateral derecho de la selección ecuatoriana y jugador de Barcelona S.C, Byron Castillo, vive uno de los momentos más duros en su carrera, pues no solo enfrenta un proceso judicial en la FIFA tras la denuncia de la Federación Chilena de Fútbol por el supuesto “uso de un certificado de nacimiento falso”, sino que a esto se suma el linchamiento mediático y agresiones verbales que, sin duda, están repercutiendo en su parte psicológica.

Así lo demostró en su último partido de la Serie A frente al Aucas, el domingo pasado en Quito, cuando a gritos pidió al entrenador de su club, Jorge Célico, “sácame, no aguanto más, sácame”.

Periodistas deportivos han comentado que el rendimiento de Castillo en los últimos días no ha sido el mejor.

De hecho, no viajó con la escuadra canaria a Uruguay para enfrentar a Montevideo Wanderers, el miércoles 25 de mayo en la Copa Sudamericana, según ha comentado el presidente de Barcelona, Alfaro Moreno, quien también ha manifestado que Castillo se “está recuperando en la parte psicológica”.

¿Por qué cuadro psicológico estaría atravesando el futbolista?

Le consultamos a la psicóloga Maria Cristina Morante sobre el tema.

“Si analizas la frase que expresó el jugador: ‘sácame, no aguanto más’ es un indicador de que emocionalmente está agotado, ha perdido confianza en sí mismo y está muy debilitado. Por eso, él mismo dijo: sácame. Esta expresión demuestra un estado de máximo agotamiento emocional, donde la personalidad del individuo se da por vencida y simplemente decide abandonar. Pero atención, esto no significa que el individuo está dando la razón o aceptando una culpa, solo que ya no puede más con la carga emocional y prefiere retirarse. Casos similares ocurren en los divorcios por ejemplo, uno de los dos dice: ‘no doy más, me voy’ y no siempre es el culpable”, comparte la especialista.

El agotamiento emocional o la presión mental repercute en el estado físico, según los expertos.

“Por supuesto y no solo para mal, en muchos casos la presión mental alta le resulta a favor del individuo. En el caso de los futbolistas, los psicólogos deportivos comparan su rendimiento bajo circunstancias normales versus bajo presión mental alta y miran las decisiones que toma el jugador y como acciona dentro de la cancha. En el caso de Castillo, podemos presumir que es un jugador que rinde mejor en circunstancias normales”, explica la psicóloga.

Está relacionado con la personalidad

“Cuando eventos externos causan en el individuo estrés, ansiedad, o presión mental alta la personalidad juega un papel importante. No todos los seres humanos reaccionamos igual. Por ejemplo, l as personas de carácter fuerte generalmente viven bajo presión, ellos liberan una mayor cantidad de noradrenalina , una hormona que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, su cerebro está acostumbrado a la presión alta, es más se puede volver hasta de motivación para ellos”, explica el psicólogo Marcos De la Torre.

De la Torre también explica que los niveles de ansiedad provocan en la persona un declive de los recursos cognitivos o físicos requeridos para enfrentar sus desafíos. La pérdida de motivación es uno de los síntomas más evidentes.

Caso Byron Castillo

-El 4 de mayo Chile denunció en la FIFA a Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) acusando que el jugador de la Tricolor y la FEF están implicados, de acuerdo con la dirigencia chilena, en un caso de falsificación de documentos de identidad.

-El 14 de mayo el Registro Civil de Ecuador se pronunció: “Byron David Castillo Segura consta como ciudadano ecuatoriano en los registros físicos y digitales de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador”, dijo Fernando Alvear, director general.

-En el 2021 se dictó una sentencia constitucional que certifica que el lateral derecho del Barcelona SC y de la selección de Ecuador, posee la nacionalidad ecuatoriana.

-Actualmente, la FEF está a la espera de la decisión de la FIFA ante la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile.