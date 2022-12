Don Carbón, el patrón de la parrilla, soluciona la vida de sus clientes con innovación

Rodrigo Sevilla empezó en 2017 con su emprendimiento Don Carbón, el patrón de la parrilla. La finalidad de su negocio es producir carbón con procesos estandarizados para garantizar ciertos atributos del producto, los cuales el cliente requiere al momento de utilizar carbón en sus asados.

Sevilla cuenta que su emprendimiento se basa en un sistema que facilita encender la parrilla, en seis sencillos pasos. En 20 minutos, el carbón está listo, sin ensuciarse las manos ni complicaciones.

“Mi socio y yo ya teníamos claro el proceso un año y medio antes de iniciar y poco a poco hemos ido mejorando. Hoy en día tenemos uno de los mejores carbones del país”, dijo.

Y es que su emprendimiento también toma en cuenta el cuidado del medio ambiente. Para el proceso de producción se utiliza desechos no maderables de bosques cultivados intensivamente. Para este año, buscan lograra que sus empaques sean biodegradables. Además, lograron que su proceso de carbonación cuente con sistemas de re-circulación de gases para optimizar el uso de combustible y, a su vez, reducir las emisiones de gases a la atmósfera.

Don Carbón, el patrón de la parrilla (Cortesía)

Sevilla fue uno de los participantes del programa MPRENDE de ToBe Company: “me pareció una oportunidad interesante para empaparnos de todas las posibilidades que puede haber en el área del emprendimiento y mejorar los procesos”.

Es por eso que entre los planes que se van concretando está la terminación de la ampliación de la planta, con la finalidad de continuar innovando en mecanismos que le hagan más fácil la vida a sus consumidores.

En cuanto a su camino como emprendedor, revela que el camino no es fácil, pero comparte su mensaje con otros emprendedores que buscan lograr el écito: “no están solos, hay mucha gente que está dispuesta a dar la mano para llevar adelante tus sueños. Un factor clave es aprender a escuchar las recomendaciones, no rendirse, el camino no es corto pero si están convencidos de su idea que hagan lo que esté a su alcance para volverlo una realidad”.