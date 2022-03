MPRENDE, el programa para emprendedores que resuelve cómo ser exitoso

Alfonso Espinosa, CEO de To Be Company (Cortesía)

¿Quieres iniciar tu propio negocio o fortalecer tu actual emprendimiento? To Be Company, empresa de capacitación que se caracteriza por innovar y acelerar los procesos de transformación, presenta el programa MPRENDE, con el fin de convertir en realidad los sueños de quienes buscan emprender.

Alfonso Espinosa, CEO de To Be Company, se define como un emprendedor de toda la vida y “cuando arrancaba un emprendimiento me hubiese encantado que alguien me indicara qué es lo mejor para iniciar un negocio propio, qué se debe evitar, entre otras recomendaciones.

Es así que durante más de 20 años, Espinosa ha adquirido varios conocimientos sobre lo que funciona o no al momento de emprender y ahora lo refleja en MPRENDE.

MÁS OPORTUNIDADES PARA LLEVAR A CABO TUS METAS

EL programa MPRENDE contempla tres ejes fundamentales. Quienes se inscriban tendrán acceso a la capacitación donde se les entregará herramientas prácticas para iniciar un emprendimiento. Cabe aclarar que el programa está dirigido para aquellos que quieren emprender pero no saben en qué y para quienes ya iniciaron pero quieren ir afinando los detalles para que sea más productivo.

La capacitación está integrada por 13 talleres que se hacen cargo de las principales expectativas, desde cómo lograr que el emprendimiento sea atractivo en el mercado, cómo cuidar las finanzas, estructurar la venta y servicios, el precio adecuado, cómo ir ajustando la evolución del negocio, entre otros temas.

El segundo eje tendrá la participación de ocho emprendedores latinoamericanos, como Niurka Gomez, que en 2021 recibió el premio al Emprendedor Latino en Estados Unidos; Jorge Mejía, ecuatoriano fundador de Multitrabajos; Alejandro Guerra, director general de Kavak, una plataforma de compra-venta de automóviles y considerada como ‘unicornio’ en México; David Bermeo, ecuatoriano fundador de Terrafertil, con sus marcas líderes ‘NATURE’S HEART® y ESSENTIAL LIVING FOODS®; entre otros empresarios de alto perfil.

En cuatro ‘masterclass’, los participantes tendrán la posibilidad de conversar y compartir experiencias con los emprendedores invitados. Para inscribirte y tener más información, puedes ingresar en: https://mprende.tobe.company/

En cuanto al tercer eje, los emprendedores aprenderán a vender sus proyectos y tendrán la oportunidad de colocar información de su negocio en una plataforma exclusiva del programa, donde el público en general podrá votar por el mejor. Los 20 finalistas podrán presentar su proyecto a un jurado y el ganador se haga acreedor a USD 10 mil en efectivo.

Espinosa indica que MPRENDE no solo te da la habilidad de adquirir y entender la dinámica del emprendimiento, sino compartir y desarrollar las maravillosas ideas que “a veces se han dejado en un cajón por no saber vender”.

El programa es virtual, bajo un formato interactivo, tanto para participantes como expositores. El primer módulo inicia el 28 y 29 de marzo. Un punto importante, añade Espinosa, es que MPRENDE logra resolver la pregunta de cómo ser exitoso. “Lo esencial es cómo yo puedo generar emprendimiento que no sea copia de otro, sino que sea distinto, y eso significa un trabajo mental importante para hacer las cosas de la mejor forma y hacernos las preguntas adecuadas”, culminó.