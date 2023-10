Andrea Encalada: USFQ cumple 35 años y lo celebra con la difusión de las artes liberales

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) cumple 35 años en Ecuador. Tras la pérdida de su Canciller Santiago Gangotena (+), la USFQ se proyecta a futuro para mantener su legado con un mayor impulso en la difusión de las Artes Liberales en Ecuador.

Conversamos con la Ph. D. Andrea Encalada Romero, Vicerrectora de la USFQ, bióloga de pregrado y ecóloga de postgrado. Ha trabajado en esta institución los últimos 19 años y nos cuenta cómo vivió de primera mano el impacto de las Artes Liberales y el camino que seguirá la Universidad.

Desde tu experiencia, ¿cómo se viven las Artes Liberales en la USFQ?

—Llegué hace 19 años a la USFQ desde Cornell University. Me habían dicho que esta universidad era diferente y lo viví. Tenía que hacer una investigación en Ecuador y necesitaba un laboratorio para trabajar. Solicité una cita y me atendió Carlos Montúfar, quien ahora es parte del Consejo de Regentes.

Al saludar, le dije: “Dr. Montúfar, buen día”, y me corrigió diciendo: “Aquí no soy doctor, soy Carlos y tu Andrea”. En ese momento sentí lo que eran las artes liberales, creer en las personas porque son buena gente, pero no por los títulos que tiene. Luego, levantó el teléfono, solicitó el laboratorio y me dio la oportunidad. Ese es el espíritu de la USFQ, de emprender y creer en los otros.

Así empecé y me enamoré de esa pasión y filosofía que impulsaba Santiago (+), Carlos, y todos los fundadores, entendiendo que todos somos diferentes, pero nos une la investigación y el conocimiento.

¿Qué marca la diferencia entre las Artes Liberales y otro tipo de método?

—Por un lado, el currículum permite que los estudiantes conozcan los clásicos y los pensadores que marcaron el mundo, en las ciencias, artes e idiomas, lo cual te forma como una persona de mundo.

También es una forma de vida basada en calidad humana: el trato en la USFQ es horizontal, amable, y eso es parte de ser comunidad. Eso no significa irrespetar al otro, por el contrario, es creer que tus ideas son tan buenas como las mías y aunque no estemos totalmente de acuerdo, tenemos la libertad de expresarlas.

Eso es lo que defendía Santiago (+), esa libertad de ser irreverente y de expresar lo que uno piensa. Lo extrañamos, pero su legado sigue aquí con nosotros. Carlos Montúfar, junto al Consejo de Regentes, el Rector Diego Quiroga y yo valoramos profundamente las Artes Liberales y la búsqueda continua del conocimiento. Seguiremos defendiendo siempre esa visión.

Entrevista 35 años de USFQ Andrea Encalada, Vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Hernán Cueva, CEO de Metro Ecuador. (Andrea Martínez)

¿Cómo ha crecido la USFQ en los últimos años?

—Actualmente llegamos a nueve mil estudiantes y gracias a nuestros 80 programas que organiza la Oficina de Programas Internacionales, acogemos cerca de mil estudiantes extranjeros al año. Este programa consiste en que un grupo específico de estudiantes viene a la USFQ a aprender sobre Antropología, Política, Seguridad, y la mayoría, en las ramas de la Biología, Ecología y Evolución, ya que muchos quieren visitar las Islas Galápagos, la estación de Biodiversidad de Tiputini o la nueva estación en el Bosque Nublado en Tandayapa.

Además, contamos con becas de excelencia y un programa de asistencia financiera con el cual acogemos a muchos estudiantes de comunidades. Tenemos más del 53% de alumnos bajo este apoyo, apostando por gente que quiere estudiar aquí y pensar diferente.

Nuestra oficina de Acompañamiento Estudiantil, antes llamada de Diversidad Étnica, empezó hace 29 años y nos llena de orgullo. Hemos graduado 631 estudiantes hasta 2023. Para acompañarlos en el proceso, creamos el Learning Center para que todos los estudiantes suban su nivel académico y apoyarlos en su idioma, como Shuar, Waorani, u otro. Con ello, bajamos la deserción y hemos logrado que más del 80% complete exitosamente sus estudios.

Tenemos casos exitosos, como: David Cotacachi que trabajó para el BID en Washington y tiene una Maestría en Administración Pública de Harvard; Beliza Coro es Jefa de Políticas de Inclusión Digital para HispanoAmérica en una importante empresa de telecomunicaciones; Joaquín Grefa es Kichwa Amazónico y Ph. D. en Física, ahora estudia Agujeros Negros en Huston University; Kleber Naula y Withney Rodríguez (Afrodescendientes) que acaban de hacer maestrías en la Universidad de Florida; por mencionar algunos talentos.

¿Cuáles han sido los últimos logros?

— El número de programas de postgrado ha ido aumentando, sobre todo en investigación. A esto se añaden los programas de doctorados que ya tenemos y los que estamos creando. El Programa de Doctorado en Microbiología es un ejemplo de producción académica de primer nivel, con la mayor producción de artículos científicos de esta especialidad en todo el Ecuador.

También está por salir un Programa de Doctorado en Ciencias de Materiales y otro en Ecology & Global Solutions (que se impartirá en ingles).

Con ello, estamos creciendo en áreas donde creo que Santiago (+) no pensó que lo haríamos y están despuntando muy bien. El país necesita investigación y estamos demostrando que sí se puede al posicionarnos en rankings y publicar en las mejores revistas como Science y Nature.

¿Qué hacen para que ese conocimiento se plasme en la sociedad?

— Ciertas cosas que han cambiado el país han sido consecuencia del trabajo de la USFQ. Un ejemplo de ello fue la propuesta liderada por nuestros investigadores Susana Cárdenas, economista ambiental, y Alex Hearn, biólogo marino, que consiste en el canje de deuda (uno de los más grandes hasta la fecha) por conservación de la naturaleza, que genera un ahorro de 1.100 millones de dólares en deuda para el país y 450 millones de inversión para la protección de las Islas Galápagos.

Antes de que la ley regule que debe existir vinculación de las instituciones de Educación Superior con las comunidades, nosotros ya identificamos que parte de hacer el cambio es trabajar en proyectos y programas que busquen soluciones a problemas reales que las sociedades vivimos cada día.

Tenemos varias oficinas como Dragon Outreach Center, la oficina de Innovación, el Global Resilience and Solution Research Center y varios institutos de investigación que ya están trabajando en soluciones con comunidades y también con empresas privadas. Algunas de ellas involucran propuestas tecnológicas innovadoras, mientras otras requieren simplemente organización y voluntad de cambio. Estos diferentes proyectos los ejecutamos a través de la filosofía de Artes Liberales y también a través de un trabajo sostenido con metodologías de aprendizaje y servicio. Nuestros alumnos son parte de las soluciones a través de programas pioneros en el país, como el PASEC (Programa de Aprendizaje y Servicio Comunitario) y PASEM (Práctica Pre profesional en empresas), y también a partir de iniciativas propias de los estudiantes como el Club de Innovación, que no solo ha trabajado ya en varias soluciones, sino que fomentan el emprendimiento en la USFQ, desde todas las áreas del saber.

¿Qué le falta lograr a la USFQ?

— Es un momento de repensar algunas cosas, sobre todo ahora que ha partido Santiago (+), con la responsabilidad y cariño de mantener el legado que dejó. Es por eso que el Consejo de Regentes y su presidente Carlos Montúfar, velan por la continuidad de la filosofía de las Artes Liberales en la USFQ y definieron que el puesto de Canciller no se reemplazará, conservando así su memoria.

Con el decanato de Artes Liberales, que maneja Santiago José Gangotena, nos hemos planteado el asegurarnos que los 1000 profesores y nuestros alumnos sean y vivan las Artes Liberales. Una de las estrategias para difundirlo,serán los Diálogos Socráticos, donde leeremos y discutiremos literatura sobre los pensadores clásicos y modernos.

Queremos que las Artes Liberales de la USFQ lleguen a más sectores de la sociedad y es uno de los principales retos en este aniversario 35. Vivir y pasar este legado, será uno de nuestros principales objetivos.