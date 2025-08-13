Papelera oculta de WhatsApp: cómo ubicarla y liberar espacio en un celular Android

Si tu celular Android está lleno y WhatsApp ocupa la mayor parte de la memoria, existe un “truco” poco conocido: la papelera oculta. Este espacio almacena fotos, videos y archivos eliminados que siguen ocupando almacenamiento.

Dónde encontrar la papelera oculta

En realidad, no hay un icono visible de papelera dentro de WhatsApp, pero en Android sí existe una carpeta interna donde quedan guardados los archivos borrados. Para llegar:

Abre la app Archivos o Administrador de archivos de tu celular. Ve a: Almacenamiento interno → Android → media → com.whatsapp → WhatsApp → Media. Allí encontrarás carpetas como Images, Videos, Audio, Documents y Databases (copias de seguridad locales). Elimina las que ya no necesites.

Borra solo las copias de seguridad más antiguas para no perder conversaciones recientes.

Limpiar desde la app de WhatsApp

Si prefieres no entrar al gestor de archivos:

Abre WhatsApp. Toca Menú (tres puntos) → Ajustes → Almacenamiento y datos → Administrar almacenamiento. Selecciona y elimina: Archivos de más de 5 MB. Contenido reenviado muchas veces. Archivos que ya no necesitas.

Extra para ganar más espacio

Borra la caché : Ajustes del teléfono → Aplicaciones → WhatsApp → Almacenamiento → Borrar caché .

: Ajustes del teléfono → Aplicaciones → WhatsApp → Almacenamiento → . Desactiva la descarga automática en Ajustes → Almacenamiento y datos para que fotos, videos y audios no se guarden solos.

en para que fotos, videos y audios no se guarden solos. Activa mensajes temporales en chats y grupos para evitar acumulación de contenido.

Liberar esta “papelera oculta” puede recuperar varios GB de espacio, acelerar el celular y evitar que te quedes sin memoria justo cuando necesitas enviar o recibir un archivo importante.