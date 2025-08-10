Este sería el precio del iPhone 17 y la fecha de lanzamiento

Apple prepara el lanzamiento de su nueva generación de smartphones. El iPhone 17 será presentado oficialmente el martes 9 de septiembre, con reservas a partir del viernes 12 y llegada a las tiendas el 19 de septiembre. Aunque la compañía no ha confirmado todos los detalles, las filtraciones más confiables anticipan cambios importantes en diseño, hardware y gama de modelos.

PUBLICIDAD

Adiós al modelo Plus, llega el iPhone 17 Air

La nueva línea estará compuesta por:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

El gran protagonista será el iPhone 17 Air, un dispositivo ultradelgado con solo 5,5 milímetros de grosor y chasis de titanio. El resto de modelos mantendrán la combinación de aluminio y vidrio.

Los Pro y Pro Max renovarán por completo el módulo de cámaras traseras, que ahora ocupará toda la franja superior, e incorporarán un sistema de refrigeración por cámara de vapor para mejorar el rendimiento en tareas de alta exigencia como videojuegos y edición de video.

Potencia y memoria mejoradas

Toda la gama integrará el nuevo chip A19, aunque las versiones Air, Pro y Pro Max incorporarán la variante A19 Pro, con mayor potencia gráfica. En cuanto a memoria:

iPhone 17 : 8 GB de RAM

: 8 GB de RAM Air, Pro y Pro Max: hasta 12 GB de RAM

Precios estimados

Según analistas, el precio base será USD 50 más alto que la generación anterior. En Estados Unidos se prevén estos valores:

iPhone 17 : desde USD 799

: desde USD 799 iPhone 17 Air : desde USD 949

: desde USD 949 iPhone 17 Pro : desde USD 1.049

: desde USD 1.049 iPhone 17 Pro Max: desde USD 1.249

En América Latina, estos precios podrían aumentar por impuestos y aranceles de importación.

PUBLICIDAD

Cámaras de mayor resolución

La cámara frontal subirá a 24 megapíxeles en todos los modelos. En la parte trasera, cada equipo contará con sensores de 48 megapíxeles, con configuraciones distintas:

iPhone 17: lente principal y gran angular

iPhone 17 Air: solo lente principal

iPhone 17 Pro y Pro Max: sistema de tres lentes

Variedad de colores

La familia iPhone 17 llegará en negro, plata, azul, verde, púrpura, dorado y naranja. Algunas tonalidades podrían ser exclusivas de ciertas versiones.

El evento de septiembre confirmará si todas estas filtraciones —que circulan desde antes incluso del lanzamiento del iPhone 16— se materializan, pero todo apunta a que el iPhone 17 será una de las renovaciones más importantes para Apple en los últimos años.