Spotify tuvo una caída mundial, la razón de su problema

(NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

No fue tu internet, no se trata de tu celular. Este miércoles 16 de abril se evidenciaron múltiples problemas a nivel mundial en la plataforma Spotify, donde millones de usuarios no podían cargar sus canciones o reproducir sus guardados.

PUBLICIDAD

“Algo salió mal. Intenta de nuevo”, era mensaje que comenzó a aparecer en las pantallas de miles de personas alrededor del mundo cerca de las 08:00 de este miércoles.

¿Qué dijo Spotify?

¿Qué provocó la caída global de Spotify? (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

“Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando”, publicaron en su cuenta de X.

¿Qué países sufrieron esta afectación?

El sitio Downdetector, que monitorea interrupciones de servicios digitales, registró un pico de más de 40.000 reportes de fallas solo en EE.UU. Otros países como el Reino Unido, Alemania, Brasil y varios de América Latina también notificaron problemas similares, lo que confirmó que se trataba de un incidente global.

¿Cuál es la razón de la caída de Spotify?

¿Qué provocó la caída global de Spotify? (Photo by Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images) (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

La razón respondería a un problema y actualización de la opción de búsqueda. Conforme avanzaron las horas, se solucionó este inconvenientes. No es necesario descargar la nueva versión, se trata ya de un parche aplicado en segundo plano.

Aunque Spotify ya comenzó a estabilizar el servicio, aún hay reportes de errores aislados. Desde la empresa aseguran que el funcionamiento completo se restablecerá en las próximas horas.