¿Cómo la inteligencia artificial está alargando las carreras de los artistas fallecidos?

Michael Parkinson, el icónico presentador de programas de entrevistas británico, falleció en 2023 a los 88 años, pero gracias a los avances en inteligencia artificial, su voz e ingenio seguirán entreteniendo a nuevas generaciones. Un proyecto innovador titulado Virtually Parkinson utilizará IA para recrear la figura del legendario entrevistador en un podcast de ocho episodios producido por Deep Fusion Films.

Aunque la idea puede parecer inquietante para algunos, el proyecto cuenta con el apoyo total de Mike Parkinson, hijo del presentador, y del patrimonio de la familia.

El podcast, que se lanzará a finales de este año, ofrecerá conversaciones no guionadas en las que los invitados interactuarán con una versión de Parkinson generada por IA, como si estuvieran conversando con él en persona. “El podcast es realmente un homenaje a mi padre”, comentó Mike Parkinson a Podnews.

“Quiero que el público se maraville con la tecnología, la inteligencia y el descaro del concepto, pero sobre todo, que recuerden lo bueno que era entrevistando y que disfruten de la nostalgia y los recuerdos felices”.

La IA en los Medios: ¿El Futuro de los Podcasts?

El uso de la IA para crear un podcast de Michael Parkinson es solo la punta del iceberg. Este año, vimos cómo Google presentó NotebookLM, un generador de podcasts que analiza artículos o videos y produce episodios completos en minutos. Lo más impactante es que los presentadores de estos podcasts suenan completamente humanos, lo que lleva a preguntarse si la IA podría reemplazar a los anfitriones humanos en el futuro.

No es una idea tan descabellada. En Polonia, la emisora de radio Off Radio Krakow reemplazó a todo su equipo de presentadores con robots de IA, incluyendo a tres “presentadores” de la Generación Z que, aunque tenían fotos en la web, eran completamente generados por IA. La emisora incluso “entrevistó” a Wislawa Szymborska, una poetisa polaca fallecida en 2012.

Aunque la emisora experimentó un breve repunte en la audiencia, la reacción negativa llevó a que abandonaran la iniciativa y volvieran a contar con presentadores humanos.

El Uso Ético de la IA en la Industria del Entretenimiento

El resurgimiento de voces y rostros famosos a través de la IA no se limita solo a los podcasts. Character AI es un ejemplo de cómo la tecnología permite a los usuarios interactuar con personajes históricos y celebridades, tanto vivas como fallecidas, incluyendo figuras tan dispares como Sócrates y Steve Jobs. Pero, ¿hasta dónde es ético llegar con esta tecnología?

La industria cinematográfica también está adoptando la IA para “mejorar” las representaciones de actores vivos. En la película Here, se utilizó IA para rejuvenecer a Tom Hanks y Robin Wright a lo largo de 60 años, sin necesidad de hardware adicional ni costosas imágenes generadas por computadora. Esta tecnología, que no hubiera sido posible hace solo tres años, es más rápida y eficiente, pero plantea preguntas sobre su uso a largo plazo.

No todos están de acuerdo con ser replicados por IA. Robert Downey Jr., por ejemplo, dejó clara su postura al decir en el podcast On With Kara Swisher: “Demandaré a todos los futuros ejecutivos que hagan réplicas de mí con IA”.

¿U Amenaza o una Oportunidad?

Mientras que algunos ven la IA como una herramienta que enriquece la creatividad, otros, especialmente en la industria artística y creativa, temen que sus trabajos sean devaluados o incluso reemplazados. Sin embargo, proyectos como Virtually Parkinson y películas como Here demuestran que la IA también puede abrir la puerta a experiencias que antes eran impensables.

El desafío ahora es si el público estará dispuesto a aceptar estas innovaciones o si la inquietud ética prevalecerá. En cualquier caso, la IA ha llegado para quedarse, y la forma en que el mundo del entretenimiento y los consumidores la aborden definirá el camino a seguir.