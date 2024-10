WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de noviembre

Desde el 1 de noviembre la app de mensajería instantánea, WhatsApp, dejará de funcionar en una serie de celulares iPhone y Android.

PUBLICIDAD

Según dio a conocer Meta, la medida responde a que “cada año identificamos cuáles son los dispositivos y el software más desactualizados y los que tienen menor cantidad de usuarios para decidir qué dejamos de admitir”, y que “es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”.

¿En qué dispositivos dejará de funcionar WhatsApp?

De acuerdo con la compañía, la aplicación sólo será compatible con dispositivos que cuenten con sistemas operativos que vayan desde la versión Android 5.0 y iOS 12 en adelante.

Es decir, aquellos dispositivos que tengan una versión anterior a los sistemas mencionados, no podrá utilizar la aplicación. Algunos de ellos son:

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Express 2

Huawei Ascend P6 S

Huawei Ascend Y625

Motorola Moto G

Motorola A820

Xperia Z1 de Sony

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5c

iPhone SE de primera generación

Cabe destacar que la aplicación enviará distintas notificaciones para alertar al usuario de su discontinuidad antes de que deje de funcionar.

Por supuesto, existen alternativas para evitar quedar sin acceso a la aplicación. La primera es actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. No obstante, esta opción no siempre está disponible en modelos antiguos, cuyo hardware no soporta nuevas versiones de software. En esos casos, la solución más efectiva suele ser comprar un teléfono nuevo que cumpla con los requisitos mínimos de WhatsApp.

Cabe remarcar que el principal motivo de la incompatibilidad es que las nuevas funciones y características de la app requieren más capacidad de procesamiento y almacenamiento y los dispositivos más antiguos, limitados tanto en hardware como en software, no pueden soportar el peso de estas actualizaciones, lo que impide seguir utilizando la aplicación.