Esta es la verdadera capacidad de batería del iPhone 16 y el iPhone 16 Pro

La capacidad de batería exacta de los iPhone 16 ha salido a la luz. Apple no acostumbra a ofrecer datos acerca de las especificaciones de sus dispositivos y no hace distinciones, no importa si se trata de un iPhone, iPad o MacBook. La cantidad de RAM, capacidad de batería o módem utilizado será un misterio. Pero esto no significa que estos datos se mantengan en secreto para siempre como se puede ver ahora que se han conocido las capacidades de batería de los iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Los datos han salido a la luz gracias a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil que ha obligado a que Apple revele la información exacta sobre la capacidad de batería de sus nuevos iPhone. Habiendo aclarado la situación, vamos a ver cuánta batería tienen los iPhone 16 en comparación con la generación anterior.

Cuánta batería tienen los iPhone 16

Hay buenas noticias, todos los iPhone 16 tienen más batería que los iPhone 15. Sí, Apple ha aumentado la capacidad de la batería de su nueva serie de iPhone. Eso sí, el salto no es drástico ni mucho menos y, por supuesto, no supondrá una revolución dentro de este apartado. Ahora vamos con los datos:

iPhone 16 con 3.561 mAh

iPhone 16 Plus con 4.674 mAh

iPhone 16 Pro con 3.582 mAh

iPhone 16 Pro Max con 4.685 mAh

Como podemos observar, el iPhone 16 es el que menor capacidad tiene y es lógico dado su tamaño. Eso sí, ahora llega lo interesante y es la comparativa con los modelos anteriores. La batería ha crecido del iPhone 15 al iPhone 16 en un 9,41% en uno de los modelos, siendo un aumento respetable.

iPhone 15 con 3.349 mAh

iPhone 15 Plus con 4.383 mAh

iPhone 15 Pro con 3.274 mAh

iPhone 15 Pro Max con 4.441 mAh

En el iPhone 16 nos encontramos con 3.561 mAh que suponen un crecimiento del 6,33% respecto a los 3.349 mAh del iPhone 15. Pasando al iPhone 16 Plus la batería crece un 6,64% que se traduce en 4.674 mAh en comparación con los 4.383 mAh del iPhone 15 Plus. Eso sí, el caso más significativo nos lo encontramos en el modelo Pro.