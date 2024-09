“He perdido el contacto con lo que ocurre en el mundo”: primer día para los brasileños sin la red social X

SAO PAULO (AP) — El sábado se inició en Brasil el cierre de la plataforma X, de Elon Musk, con lo que quedó inaccesible en gran medida en internet y en aplicaciones móviles. La medida se tomó luego de que el multimillonario se negara a nombrar a un representante legal en el país, con lo cual incumplió un plazo impuesto por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal.

Brasil es uno de los mayores mercados para X, con decenas de millones de usuarios. El bloqueo supone una intensificación de una disputa de meses entre Musk y De Moraes sobre la libertad de expresión, las cuentas de extrema derecha y la desinformación.

Un día desconectados para la mayoría de los usuarios

“Tengo la sensación de no tener ni idea de lo que acontece en el mundo ahora mismo. Es extraño”, escribió en Threads Chico Barney, redactor de espectáculos y usuario asiduo de X. Threads es una aplicación basada en texto desarrollada por Instagram que Barney está utilizando mientras se reactiva X. “Este algoritmo de Threads es como un restaurante en el que uno puede comer todo lo que quiera y en el que el mesero sigue sirviendo cosas que yo jamás pediría”.

Ana Júlia Alves de Oliveira, una estudiante de 18 años, contó que muchos jóvenes como ella ya no ven los noticiarios ni leen los periódicos, y dependen únicamente de redes sociales como X para sus noticias. “He perdido el contacto con lo que ocurre en el mundo”, afirma la jóven. “También veía mucho contenido de entretenimiento allí, así que ésta es una nueva realidad para mí”.

Bluesky, una red social lanzada el año pasado para competir con X y otras redes sociales más conocidas, ha experimentado un gran auge de usuarios brasileños en los últimos dos días. La empresa dijo el viernes que se le han sumado unos 200.000 usuarios nuevos de Brasil durante ese tiempo, y que el número “sigue creciendo minuto a minuto”.

X no es tan popular en Brasil como Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Sin embargo, sigue siendo una red social importante para los brasileños, en la cual participan en debates políticos, y es muy influyente entre políticos, periodistas y otros forjadores de opinión.

¿Cuáles son las razones para la suspensión de X en Brasil?

De Moraes dijo que X permanecerá suspendida hasta que cumpla sus órdenes, y también fijó una multa diaria de 50.000 reales (8.900 dólares) para las personas o empresas que utilicen redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) para acceder a dicha plataforma. Algunos juristas cuestionaron los motivos de esa decisión y cómo se haría respetar. Otros insinuaron que la medida era autoritaria.

La Orden de Abogados de Brasil dijo el viernes en un comunicado que le pediría al Supremo Tribunal Federal que revisara las multas impuestas a todos los ciudadanos que utilicen una VPN u otros medios para acceder a X sin el debido proceso. La Orden de Abogados argumentó que las sanciones nunca deben imponerse sumariamente antes de asegurar que haya un proceso jurídico y el derecho a la defensa.

“He utilizado mucho las VPN en países autoritarios como China para seguir accediendo a sitios de noticias y redes sociales”, dijo Maurício Santoro, catedrático de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “Nunca se me ocurrió que este tipo de herramienta se prohibiría en Brasil. Es distópico”.

“Los tiranos quieren convertir a Brasil en otra dictadura comunista, pero no cederemos. Repito: no voten por quienes no respetan la libertad de expresión. Orwell tenía razón”, escribió el diputado derechista Nikolas Ferreira, uno de los aliados más cercanos del expresidente Jair Bolsonaro, antes de que se bloqueara el acceso a X. Musk respondió con un emoji que daba a entender que estaba de acuerdo: “100”.

Ferreira es un YouTuber de 28 años que recibió la mayor cantidad de votos de los 513 legisladores federales electos en los comicios de 2022. De Moraes ordenó el bloqueo de sus cuentas en redes sociales después de que una turba de partidarios de Bolsonaro atacara el Congreso, el palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal de Brasil en enero de 2023 con el objetivo de anular las elecciones.

Bolsonaro dijo el sábado en Instagram que la suspensión de X en Brasil era “otro golpe a nuestra libertad y seguridad jurídica...No sólo afecta a nuestra libertad de expresión, sino que también socava la confianza de las empresas internacionales que buscan operar en suelo brasileño.

El viernes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respaldó la decisión de De Moraes y criticó a Musk por actuar como si estuviera por encima de la ley durante una entrevista con Radio MaisPB.