Elon Musk afirma poseer el método para identificar a los embusteros en una entrevista laboral: "Simplemente les formulo una pregunta"

Compañías como SpaceX, Tesla Motors, Neuralink y la plataforma de redes sociales ahora nombrada como X, están todas bajo la autoridad ejecutiva de Elon Musk . Uno podría asumir que trabajar en estos negocios ofrece un buen salario económico, a pesar de las acusaciones de malas prácticas laborales que se han hecho al exitoso empresario sudafricano.

Numerosos individuos buscan empleo tanto por el incentivo económico como por el prestigio de tener registrada en su historial laboral la experiencia de haber estado bajo el mando de una personalidad destacada, tal como lo es Elon Musk.

No obstante, no es sencillo ser aceptado, especialmente si eres entrevistado por Elon mismo o por su entorno íntimo. El empresario afirma tener una consulta particular para aquellos que deseen trabajar para él, una que generalmente captura a aquellos que son deshonestos acerca de sus antecedentes laborales.

Es crucial poseer grados y acreditaciones, en virtud de la complejidad de las operaciones en sus negocios, sin embargo, Elon Musk tiene la habilidad de discernir si un individuo está siendo deshonesto en su currículum vitae con solo hacer una pregunta.

Elon Musk Getty imágenes (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Elon “El Detector de Mentiras” Musk

Elon Musk interroga a sus candidatos sobre sus experiencias de vida y les solicita revivir las soluciones que implementaron durante periodos difíciles en sus empleos previos. Su intención principal es captar el grado de resiliencia del aspirante y les exige repetir su relato múltiples veces para verificar su veracidad.

"Las cuestiones que planteo en mis entrevistas son consistentemente idénticas. Mi consulta es la siguiente: 'Relátame tu biografía y las alternativas que optaste en tu trayectoria, explicándome el por qué de estas. En adición, desearía que me hables acerca de los desafíos más complicados que has enfrentado y la manera en que los superaste'", es lo que Elon Musk compartió en la Cumbre Mundial de Gobierno de 2017.

“Las personas que realmente solucionaron el problema conocen de manera precisa la forma en que lo hicieron. Están al tanto de los pormenores. Aquellos que solo fingieron resolver el problema quizás puedan alcanzar cierto nivel, pero luego se estancan”, prosiguió.