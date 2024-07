“Vivimos una gran mentira que no queremos aceptar”: Las alarmantes declaraciones de un astronauta que pasó medio año en el espacio

Pocas personas tienen una perspectiva tan clara de nuestro planeta como los astronauta. Son los únicos que so capaces de ver la Tierra desde el espacio con sus propios ojos, una experiencia que debe ser de las más sorprendentes para cualquier ser humano.

La misma puede ser reveladora sobre los problemas que vivimos a diario en cuanto a política, economía y sociedad. Eso fue lo que le pasó al astronauta estadounidense Ronald John Garan, simplemente conocido como Ron Garan. En una charla que dio en el 2022, este científico hizo unas alarmantes declaraciones para nuestra raza.

Sin muchos rodeos dijo que “vimos en una gran mentira y no lo queremos aceptar”. Con esto no se refiere a nada relacionado al terraplanismo, ni teorías conspirativas. De lo que habla Ron, es que el humano está centrado en problemas que no son prioritarios en la actualidad.

Después de ver la Tierra desde el espacio, Ron Garan sufrió de algo que llaman “efecto de visión general”. Esto no es más que una emoción que sienten los astronautas al ver la Tierra desde el espacio. La sensación es tan abrumadora que cambian por completo su perspectiva y de inmediato sienten esa necesidad de preservar el planeta.

La sensación viene acompañada de varios elementos. Uno de los más resaltantes es que asimilan todas las máquinas y procesos científicos que interactúan para que un astronauta pueda respirar. Allí se dan cuenta de que la Tierra es única y debemos cuidarla.

¿Vivimos en una gran mentira en la Tierra?

Ron Garan tuvo varias expediciones con la NASA. Pero una de las más importantes fue en el 2011, cuando pasó unos 178 días en la Estación Espacial Internacional (ISS).

De acuerdo con una reseña de La Nación, Ron Garan quedó impactado al ver como se revelaban una de las primeras “mentiras” que dicen quienes van al espacio: “Desde arriba no se ven las fronteras entre países”. Sin embargo, lo primero que notó fue la división entre Pakistán y la India, y fue uno de los primeros clics que recibió su mente.

“Al principio, pensé que se trataba de un extraño reflejo de la luz de la Luna en un río. Me quedé muy intrigado. Resulta que no se trataba en absoluto de un reflejo natural. Siempre dije que desde el espacio no se ven las fronteras, al parecer estaba equivocado”, dijo Ron Garan en su charla.

“La Tierra, vista desde el espacio, casi siempre parece hermosa y pacífica. Pero, ¿fue este un ejemplo de alteración provocada por el hombre en el paisaje que era claramente visible desde el espacio?”, añadió.

“Vivimos una mentira”, se preguntó Ron “Cuando miré por la ventana de la Estación Espacial Internacional, vi destellos de tormentas eléctricas que parecían sacados de un paparazzi, vi cortinas danzantes de auroras que parecían tan cercanas que era como si pudiéramos extender la mano y tocarlas”, expresó.

“Y vi la increíble delgadez de la atmósfera de nuestro planeta. En ese momento, me di cuenta de que esa capa tan fina como el papel mantiene con vida a todos los seres vivos de nuestro planeta. Vi una biosfera iridiscente llena de vida”, destacó el astronauta.

Sin embargo, lo que más impresionó de sus palabras fue la manera en la que hizo una crítica a los sistemas políticos del mundo:

“No vi la economía, pero como nuestros sistemas creados por el hombre tratan todo, incluidos los sistemas de soporte vital de nuestro planeta, como una subsidiaria de propiedad absoluta de la economía global; es obvio, desde el punto de vista del espacio, que estamos viviendo una mentira. Cuando superemos esta situación y pongamos como prioridad al planeta, será entonces cuando continuaremos nuestro proceso evolutivo”, concluyó.