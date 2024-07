Eight Sleep: así es la revolucionaria cama tecnológica que usan Elon Musk y Mark Zuckerberg

El avance de la tecnología ha cambiado radicalmente al mundo, con nuevas tendencias verdaderamente impensadas en el pasado. Así es el caso de las revolucionaras camas inteligentes realizada por la firma con sede en Nueva York, Eight Sleep, empresa que según un informe del New York Post, entre sus clientes más significativos se encuentran los multimillonarios empresarios, Elon Musk y Mark Zuckerberg.

En la actualidad, su Pod 4 Ultra es la tendencia principal de su mercadería y la más demandadas, ya que cuenta con sensores capaces de escanear todo el cuerpo del usuario para detectar la temperatura y ajustarla a través de tecnología térmica que emplea agua. Entre los detalles más impresionantes, se destaca que los modelos de dos plazas pueden determinar temperaturas en ambos lados de la cama.

Placeres del Pod 4 Ultra

“ Pienso en dormir de la misma manera que pienso en hacer ejercicio. Hay que ser constante, acostarse y despertar a la misma hora, y los resultados llegarán. Basándonos en datos biométricos, tomamos medidas por el usuario y, por lo tanto, brindamos comodidad. No hay que hacer nada. Simplemente, ir a la cama como lo haces habitualmente. Te despertarás más renovado ”, explica al New York Times, Matteo Franceschetti, cofundador y CEO de Eight Sleep.

El extraordinario lecho puede vibrar suavemente en un horario predeterminado a modo de alarma y por ejemplo, si detecta que la persona ronca, cambia su posición para frenar esos estertores. Además, revisa la frecuencia cardíaca y las variables vinculadas al sueño.

Cabe destacar que el Pod 4 Ultra, en realidad no es una cama o colchón; si no que se agrega al ya existente. ¿La mala noticia de todo? Sin lugar a dudas que el precio, ya que quienes deseen disfrutar de los placeres que siente al dormir Musk y Zuckerberg, tienen que desembolsar más de 4.000 dólares.