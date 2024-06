¿Adiós a las consultas? Crean app con inteligencia artificial que detecta la depresión con 80% de precisión

El diagnóstico de la depresión puede llegar a ser un proceso complejo y bastante extenso. Comienza con una evaluación completa por parte de un profesional de la salud mental , quien debe realizar entrevistas, evidenciar síntomas como la pérdida de interés, angustia constante, cambios en el apetito o el sueño, entre otros, y con ello analizar el historial médico y también el estado emocional del paciente. Asimismo, para tener un diagnóstico formal y certero, estos síntomas deben haber estado presentes durante al menos dos semanas , alargando aún más el proceso.

Y si bien cada persona experimenta la depresión de manera diferente , y sólo un especialista puede determinar el diagnóstico adecuado y el plan de tratamiento más efectivo, un grupo de profesionales decidió inventar una plataforma creada con inteligencia artificial que podría ser clave para el futuro de la medicina.

App diagnostica la depresión con bastante certeza

El proyecto, llevado a cabo por investigadores de la Universidad China de Hong Kong, consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial para diagnosticar la depresión . ¿El resultado? Análisis con más del 80% de precisión.

Esto se debe a que la app analiza las expresiones faciales, la voz y el lenguaje de los usuarios para proporcionar una evaluación preliminar de posibles trastornos depresivos. Wing Yun-kwok, quien lidera el departamento de psiquiatría en la universidad, destacó la importancia de esta herramienta en la detección temprana de la depresión.

“Muchas personas de la sociedad no comprenden suficientemente la depresión o no saben cómo ayudar a quienes la padecen”, dijo en conversación con South China Morning Post. Y es que hablamos de un trastorno que a menudo no se comprende bien en la sociedad, y que por ende lleva asociado un estigma significativo. Por eso, la accesibilidad a tratamientos y el reconocimiento temprano son factores fundamentales.

Por su parte, el equipo utilizó fenotipado digital para recopilar datos de comportamiento a través de dispositivos inteligentes , lo que permitió realizar evaluaciones sin necesidad de visitas presenciales. El estudio, llevado a cabo entre junio de 2021 y marzo de 2023, involucró a 183 participantes, divididos entre personas diagnosticadas con trastorno depresivo mayor y personas sin trastornos psiquiátricos. Los participantes usaron la aplicación para registrar sus emociones y actividades diarias, entregando datos sobre su lenguaje, expresiones faciales y patrones de sueño.

¿Y qué pasó? Los participantes deprimidos tendían a mostrar gestos faciales más marcados de tristeza, usaban un lenguaje más negativo y presentaban patrones de sueño irregulares. El análisis de estos datos proporcionó una precisión diagnóstica de 0.81 en una escala de cero a uno, donde uno representa una precisión perfecta.

Con todo, este estudio se publicó en la revista médica Translational Psychiatry y sin dudas representará un gran avance en esta materia. Por ahora la app no está disponible para uso libre , pues el equipo de investigación planea expandir el estudio para incluir una muestra más amplia y diversa antes de lanzarla al público, un hito previsto para dentro de al menos un año.