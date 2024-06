Vera es como un ChatGPT para la parrilla: una Inteligencia Artificial que te ayuda a cocinar

Imagen: Brisk It |

ChatGPT y los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) parece que llegaron para quedarse, nos guste o no. Lo vimos hace poco con toda la tecnología de este tipo que se piensa implementar en la Copa América 2024 y ahora lo constatamos con la presentación de Brisk It, una parrilla potenciada por una Inteligencia Artificial llamada Vera que te ayudará a cocinar lo que sea, aunque no tengas la menor idea de cómo se hace.

PUBLICIDAD

No podemos negar que en el mundo de la tecnología, la IA ha revolucionado diversos sectores, desde la atención al cliente hasta el análisis de datos y el diseño gráfico, pero ahora está por suceder algo un tanto inesperado. Y es que la IA está lista para conquistar un nuevo terreno: la cocina, en concreto, la parrilla.

Ya que la empresa Brisk It Grills ha presentado su nuevo asador inteligente potenciado por Vera, una Inteligencia Artificial que no solo te ayuda a planificar tus comidas y encontrar recetas, sino que también puede cocinar por ti, tal como cuando cuando le das una instrucción a ChatGPT y la plataforma hace todo el trabajo, sólo que aquí el resultado se come.

Vera es una ChatGPT para tu parrilla que prácticamente cocina por ti

Olvídate de buscar recetas por internet o de pedirle consejos a tu suegra. Vera, la IA de Brisk It Grills, está aquí para convertirse en tu chef personal. Con ella, podrás disfrutar de platos deliciosos sin tener que ensuciar la cocina incluso, gracias al diseño de su parrilla.

A grandes rasgos, según lo que reportan los colegas de Tech Radar, Vera funciona en conjunto con las parrillas inteligentes Brisk It’s Origin 580 y Origin 940. Para usarla, solo debes indicarle qué es lo que quieres cocinar y ella se encargará del resto, una vez teniendo todos los ingredientes presentes:

Puedes pedirle que te cocine un filete a la perfección, que ahúme una costilla o incluso que prepare un banquete para 15 personas. La Inteligencia Artificial de Vera ajustará la temperatura de la parrilla, controlará el tiempo de cocción e incluso te notificará cuando tengas que hacer algún movimiento adicional o si la comida ya está lista.

Lo más genial es que Vera no solo sigue recetas al pie de la letra, sino que también puede adaptarse a las preferencias del usuario. Si eres alérgico a algún ingrediente, la IA sugerirá recetas alternativas o incluso puedes comentarle qué sobras de comida tienes en la nevera, para que la app venga con la idea de un nuevo platillo.

PUBLICIDAD

Brisk It Grills dio en el clavo con su ChatGPT para la parrilla

Imagen: Brisk It | Vera - Inteligencia Artificial. Vera - Inteligencia Artificial.

Por si fuera poco, Vera no solo cocina, sino que también brinda información en tiempo real sobre el proceso de cocción. Llega al grado de incluso avisar cuando es momento de darle la vuelta al bistec o si la comida se está quemando.

Esta, en definitiva, es una aplicación de la Inteligencia Artificial que todos esperábamos, no algo que ponga el riesgo del futuro de la industria laboral o de la propia humanidad. Por el contrario, con la parrilla de Brisk It uno casi se sentiría como en un episodio de Los Supersónicos.

Pero si bien las posibilidades que ofrece Vera son impresionantes, es importante recordar que se trata de una tecnología relativamente nueva.

Así que en esta fase es muy posible que Vera cometa errores o que no siempre pueda lograr los resultados deseados. Pero en definitiva se trata de un paso en la dirección correcta.

¿El precio de estas parrillas? Bueno, ahí está el detalle, van de los USD $599 a los USD $999.