El quinto streamer con más seguidores en el mundo expresa su molestia por no haber sido invitado al reto de MrBeast

El mundo de stream y los creadores de contenido, que son quienes marcan la pauta en la vida del Internet, se encuentran a la expectativa de que salga el video de MrBeast.

El famoso youtuber, quizás el más popular del mundo, convocó a la élite del stream para un reto del que se ha revelado poco y nada. Se estrena, en teoría, el 13 de julio y coincidirá con La Velada del Año 4, algo que quieren cambiar El Rubius, Spreen, Ibai Llanos y otros creadores de contenido de habla hispana.

El reto de MrBeast ha generado todo tipo de reacciones y ni siquiera ha salido en línea. Una de tantas fue la de xQc, quien sorpresivamente no fue invitado al video siendo actualmente el quinto streamer más seguido en Twitch (aunque actualmente esté probando cosas con Kick).

Félix Lengyel, mejor conocido como xQc, se notó visiblemente molesto por haber quedado fuera de este reto, ya que vio como muchos de sus pares estuvieron dentro de esta brutal iniciativa y él reunía todas las condiciones para formar parte de este exclusivo grupo.

“No me hubiera importado participar, hubiera ido. Pero gente, sinceramente, hay una frase que escuché el otro día que era, si no te invitan a algo, no pidas ir. Simplemente, no pidas ir”, dijo en uno de sus directos reaccionando a la famosa foto en la que aparecen todos los participantes después de que terminó el reto, según reseña DiarioAS.

xQc fue por mucho tiempo el mayor streamer del planeta. El canadiense perdió el trono, debido a la gran cantidad de creadores de contenido que hay en la actualidad. Sin embargo, sigue siendo top cinco del mundo, así que fácilmente pudo estar entre los convocados de MrBeast.

No se saben los motivos por los que no fue invitado. Probablemente fue un despiste de THE GOAT, MrBeast.