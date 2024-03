¿Cómo recuperar una cuenta de Facebook si se me olvidó la contraseña?

La mañana de este 5 de marzo de 2024, Facebook presentó problemas en sus plataformas. Los usuarios informaron que al entrar a su cuenta fueron “sacados” y para intentar ingresar les solicitaron usuario y contraseña, pero muchos no la recuerdan. Instagram también presenta intermitencias, la publicaciones no se cargan y los mensajes no se envían.

La vieja confisble cada vez que Facebook e Instagram se caen 😅#facebookdown pic.twitter.com/1jPaE0czZ6 — Loquero Gruñón (@LoqueroGrunon) March 5, 2024

Si ese es tu caso, aquí te dejamos un paso a paso de cómo recuperar y volver a entrar a tu cuenta.

Recuperar tu cuenta de Facebook con la página “Recupera tu cuenta”

Ve a la página “Recupera tu cuenta” en facebook.com/login/identify y sigue las instrucciones.

Asegúrate de usar una computadora o un teléfono celular con el que hayas iniciado sesión anteriormente en tu cuenta de Facebook.

Busca la cuenta que quieres recuperar. Puedes buscar cuentas por nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Sigue los pasos en la pantalla para restablecer la contraseña de tu cuenta.

Obtén más información sobre qué puedes hacer si tienes problemas para encontrar tu cuenta en la página “Recupera tu cuenta”.

Recuperar tu cuenta de Facebook desde la cuenta de un amigo o un familiar

En una computadora, ve al perfil de la cuenta que quieres recuperar.

Haz clic en debajo de la foto de portada.

Selecciona Buscar ayuda o reportar perfil .

. Elige Otro problema y haz clic en “Siguiente”.

y haz clic en “Siguiente”. Haz clic en Recuperar esta cuenta y sigue los pasos indicados.

Cambiar o restablecer la contraseña de Facebook

Haz clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha y, luego, haz clic en Configuración y privacidad .

. Haz clic en Configuración .

. Haz clic en Centro de cuentas y, luego, en Contraseña y seguridad .

y, luego, en . Haz clic en Cambiar contraseña y, luego, en la cuenta que quieras actualizar.

y, luego, en la cuenta que quieras actualizar. Escribe la contraseña actual y la nueva.

Haz clic en Cambiar contraseña.

Nota: Por el momento, no todas las personas podrán acceder a esta opción en el centro de cuentas.

Cambiar la contraseña

Para cambiar tu contraseña de Facebook si ya iniciaste sesión:

Haz clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha de Facebook.

Selecciona Configuración y privacidad y haz clic en Configuración .

y haz clic en . Haz clic en Seguridad e inicio de sesión .

. Haz clic en Editar junto a Cambiar contraseña .

junto a . Escribe la contraseña actual y la nueva.

Haz clic en Guardar cambios.

Si iniciaste sesión, pero olvidaste la contraseña, sigue los pasos indicados en Cambia tu contraseña. Luego, haz clic en ¿Olvidaste tu contraseña? y sigue las instrucciones para restablecerla. Recuerda que necesitarás acceder al correo electrónico asociado a tu cuenta.

Restablecer la contraseña

Para restablecer la contraseña si no iniciaste sesión en Facebook:

Ve a la página Buscar tu cuenta.

Escribe el correo electrónico, número de teléfono celular, nombre completo o nombre de usuario asociado a tu cuenta y haz clic en Buscar .

. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Por motivos de seguridad, para restablecer tu contraseña no podrás usar el mismo número de teléfono celular que usas para la autenticación en dos pasos. Si alguna vez necesitas restablecer tu contraseña, tendrás que agregar un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico diferente a tu cuenta.