Apple Vision Pro lanza su primer anuncio publicitario y es igual al del primer iPhone

Tim Cook y compañía quieren hacer historia con el Apple Vision Pro y una vez más demuestran su intención de convertirlo en el relevo generacional del iPhone con el estreno del primer anuncio comercial publicitario del dispositivo de Realidad Mixta.

Desde el momento mismo en el que fue presentado el Visor en el WWDC23 los chicos de Cupertino dejaron en claro su estrategia al plantear distintos paralelismos entre esa conferencia y aquella legendaria keynote en donde Steve Jobs le presentó al mundo el primer iPhone.

Imagen: Steve Jobs | ¿Alguna vez se han preguntado que quiere decir la letra “i” en los dispositivos y productos de Apple como el iPhone? Hay una respuesta para esa pregunta.

El camino recorrido por la compañía es conocido por todos, tras la partida de Jobs fue Cook quien tomó las riendas del negocio e inició de manera interesante. Pero resulta innegable que a estas alturas su producto estrella, el teléfono inteligente, tiene años luciendo estancado.

Ahora todo apunta a que el actual CEO de Apple quiere convertir al Vision Pro en el producto estrella que marque el legado de su paso por la compañía. Los movimientos de discurso y mercadotecnia que nos remiten al iPhone original no dejan de fluir.

El más reciente ejemplo lo tenemos aquí ante nuestros ojos y las intenciones de Tim Cook son ahora inconfundibles: quiere hacer algo tan grande como lo que logró Steve Jobs.

El Apple Vision Pro imita al iPhone en su primer anuncio publicitario

A través del canal oficial de Apple en YouTube se ha publicado el primer anuncio comercial del Apple Vision Pro, bajo el título de Get Ready (prepárate) en donde vemos una narrativa que nos termina remitiendo de inmediato al legendario anuncio de Hello, con el que se lanzó al mundo el primer iPhone.

Las similitudes son innegables. El anuncio del visor de Realidad Mixta muestra una sucesión en avalancha de clips de películas y series populares, tales como el Episodio IV de Star Wars, Ant-Man, Up, Kick-Ass 2, Fantastic Mr. Fox, Bob Esponja, Snoopy, Star Trek y hasta un clip de Back to the Future para ilustrar el cambio que se avecina con el Vision Pro:

El comercial apenas y muestra el aparato y se centra más en resaltar esas escenas de películas y series populares donde ilustran la fijación narrativa de la humanidad por usar visores, anteojos, cascos y máscaras.

Pero si hacemos un poco de memoria podremos percatarnos de que en realidad el comercial repite en esencia la idea del legendario anuncio de lanzamiento del iPhone de primera generación:

En el comercial de Hello lanzado en 2007 vemos escenas de múltiples películas y series con gente contestando un teléfono viejo para ilustrar el salto que venía. Acá hacen en esencia los mismo con los cascos de Realidad Mixta.

Aunque falta ver la aceptación comercial por parte de los consumidores.