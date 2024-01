Pon a prueba este truco en WhatsApp para saber si alguien entra a espiar

Si tienes la sospecha que alguien te revisa el WhatsApp, déjale esta “concha de banano” para que caiga y puedas exigirle que respete tu privacidad.

Aunque principalmente desde la aplicación no hay una función que genere directamente una alerta de este estilo, tú mismo puedes hacerlo sin necesidad de descargar una app extra.

Recuerda que WhatsApp cuenta con herramientas como las notificaciones de lectura, contraseñas para abrir la app y alertas de inicio de sesión, para saber si alguien está mirando.

Truco

Deja abierta una conversación

Deja abierta una conversación específica en WhatsApp. La persona que quiere espiar no se dará cuenta (tal vez) donde exactamente dejaste el celular.

Si sigue en la misma posición después de un tiempo, quiere decir que no lo espió. Si la conversación se ha movido o archivado sin nuestra intervención, podría indicar que alguien ha accedido a la cuenta.

Recomendación

Utiliza la verificación en dos pasos:

Esta doble seguridad requiere un código de seis dígitos cada vez que queramos verificar nuestro número de teléfono en WhatsApp.

No compartas el código de verificación de WhatsApp con nadie, porque este número es clave para verificar el número de teléfono.

Cierra sesiones

Siempre cerrar as sesiones de WhatsApp Web o de escritorio cuando no las uses.

Bloqueo con huella

La aplicación permite configurar nuestra huella para ingresar a los chats y a la plataforma en general. Así es imposible que alguien acceda.