Soluciona el error de los estados con pantalla negra en WhatsApp: Sigue el paso a paso

Muchos están de acuerdo en que los estados de WhatsApp es una de las secciones más importantes y utilizadas del aplicativo perteneciente a Meta, por ello, resulta frustrante que la misma presente ciertos errores como no poder visualizar las historias de tus contactos.

¿Por qué ocurren estos fallos? Simple, a causa de las frecuentes actualizaciones. En esta oportunidad, se pudo conocer que muchos cibernautas solo pueden ver los textos e imágenes que sus contactos suben a sus estados, pero, todo cambia si se trata de un video, pues lo único que escucharás es el audio y observarás un fondo de pantalla negro.

Se trata de un error en la programación del último aplicativo Beta de WhatsApp, así que reiniciar el dispositivo móvil o activar y apagar el modo avión del smartphone no servirá de nada, por fortuna existe una solución convencional que podrás aprender a continuación.

[ WhatsApp agregará nueva función para encontrar a contactos no guardados ]

Así puedes solucionar el error de WhatsApp para que vuelvas a ver los estados

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android.

Ahora, busca WhatsApp y accede al primer resultado.

Lo único que debes hacer es actualizar el aplicativo a la última versión que acaba de publicar WhatsApp.

Aquí solucionan el error de los estados con la pantalla negra.

Abre la app > oprime la pestaña “Novedades”.

Finalmente, mira las historias de tus amigos sin ningún tipo de problema (incluyendo videos).

WhatsApp viene repotenciado en 2024

Incluirán nuevos emojis: Como sabes, cada año WhatsApp tiende a añadir más emojis a su plataforma, es de tal forma que se incorporará el emoticón del ave fénix, la cadena rota, la carita que dice “Sí”, la carita que dice “No”, la vaina de arverja, etc.

[ Whatsapp: El nuevo truco de los infieles para enviar ubicación falsa ]

Nuevo listado de Chats: WhatsApp también separará tus conversaciones y las filtrará de forma que veas los chats que te enviaron tus contactos, todos en general, los leídos y los no leídos.

Usará tu almacenamiento de Google Drive: Como sabes WhatsApp ya no almacenará de manera gratuita tu copia de seguridad en Google Drive, sino que ahora se le destinará un espacio. Para ello te recomendamos que siempre trates de eliminar los archivos que no uses.