Está disponible WhatsApp “modo rojo” que ofrece funciones al momento de comunicarte con tus contactos. Su nueva actualización ya se encuentra disponible y te contamos cómo puedes descargarla.

Esta versión roja no se parece en nada a WhatsApp Plus ya que los usuarios pueden experimentar mejoras en las funciones de la app. Un ejemplo y función que ‘aman’ es que no se puede eliminar los mensajes una vez que los hayan enviado. Tampoco podrán ver cuando estás escribiendo un mensaje.

Debemos indicarte que antes de descargarte, debes hacer una copia de seguridad de WhatsApp.

Ya se encuentra disponible WhatsApp "modo rojo" ¿para qué sirve? (Web)

Pasos:

- Elimina la aplicación de WhatsApp por completo de Meta y de tu celular

- Descarga WhatsApp Plus Rojo. Coloca tu número, espera que te llegue el código de verificación, y pon tu nombre.

- Si quieres modificar el color del ícono, solo debes ir a Plus Configuración

Si ya no deseas seguir usando la aplicación, también se podrá regresar a app oficial de WhatsApp sin problema alguno.

Pero lo que sí debes saber es que Meta ha enfatizado que no admite estas aplicaciones porque ponen en riesgo tu privacidad y seguridad.