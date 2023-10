Review | EA Sports FC 24: la mejor experiencia para jugar fútbol en un videojuego, pese a que ya no se llama Fifa

EA Sports FC 24 generó mucha expectativa. Y quisimos probarlo con tranquilidad: jugarlo, vivirlo y disfrutarlo como lo que es. Es un videojuego de una era diferente. Esperar cada año un juego de la Fifa hecho por EA Sports era como esperar un iPhone o un nuevo Samsung Galaxy S: algo de todos los años. El nuevo FC 24 es el primer juego de fútbol de EA en este estilo en 30 años que no viene de la mano de la Fifa.

Sin embargo, no hay que bajar el ánimo: el videojuego es bueno, tiene varias mejoras a destacar y sinceramente, si no eres un fanático detallista de todo lo que es el mundo del fútbol y simplemente quieres disfrutar de un buen videojuego con tus amigos, este es el titulo. EA Sports FC 24 se siente nuevo, pero también sabio. Te sentirás “como en un Fifa” aún sabiendo que no lo es. Pero disfrutarás de toda la experiencia del legado de EA Sports en esta categoría: un juego rápido, fluido, con muchas opciones, y que se siente muy real.

Jugabilidad: los detalles importan

Sin duda, FC 24 se diferencia inmediatamente de los juegos de la era Fifa. La acción en el campo se ha mejorado, quizás dando el salto más notable que hemos visto en años, cortesía del sistema HypermotionV y la tecnología que utiliza datos de partidos de varias ligas.

Incluye acción de partido completo, así como características individuales de una manera que se traduce muy bien en el campo digital.

Con nombres y tecnología elegantes o no, el peso parece importar de manera más realista en el juego ahora, por lo que competir por la posición ahora es más que simple sincronización y dominar a un defensor más pequeño mientras se dribla por el campo es notablemente diferente y viceversa. Por fin aquella data más específica de tus jugadores se siente real.

Emoción en la cancha

Al juego tampoco le faltan otras características de juego nuevas para compensar. Hay nuevos tipos de aceleración, que brindan a los jugadores más opciones y al mismo tiempo reflejan mejor cómo se desarrolla el juego real club por club. Si bien han existido críticas, a la hora de comparar jugadoras (mujeres) con jugadores (hombres), nos parece que el resultado es bastante bueno.

Hay quienes critican que “X jugadora” no podría “jugar así” contra “x jugador”. Pero seamos sinceros: muchas de esas críticas apuntan a situaciones que no hemos visto en la vida real. Y si las estadísticas nos plantean esas cosas: ¿Por qué no?

EA Sports FC 24

Funciones, habilidades, más realismo

Volviendo al juego en sí, hay una función que amamos: Controlled Sprint. Es notable y los fanáticos lo reconocerán. Es simplemente driblar rápidamente sin correr a toda velocidad, pero es una buena combinación de estrategias disponible al alcance de los jugadores que refresca toda la experiencia.

También una gran ayuda para el juego son los nuevos “pases de precisión” (pase, globo y pase desviado). Se siente como un pase manual de juegos anteriores y muestra una línea en el suelo para mostrar dónde podría terminar el balón.

Si bien no es fácil de hacer de inmediato, no hay nada de malo en tener más formas de abordar un escenario determinado y, nuevamente, hace que la experiencia refleje más la vida real. Ciertamente se siente como si la física del balón se hubiera renovado, con los porteros realizando más tiros a casa y cerca en lugar de los impredecibles rebotes en los bloqueos.

EA Sports FC 24

Lo mismo ocurre con los intentos de robo en tacleadas deslizantes, que ahora tienden a permanecer en el defensor en lugar de salir volando al azar. Sin embargo, la mayor confusión, con diferencia, es la incorporación de los llamados PlayStyles (piense en X-Factors de un juego como Madden).

Hay un montón de ellos en el juego en el lanzamiento y, en su forma más simple, brindan grandes impulsos a futbolistas específicos en ciertas áreas que reflejan habilidades de la vida real.

Aprende, mejora, juega

Tal vez plantear estas tres palabras juntas suena muy infantil (nos recuerda al “Juega, ríe y crece” de Fisher Price), pero tenemos un punto: si juegas contra la máquina, y demuestras tus habilidades, de a poco el nivel va subiendo y puede que termines un partido a gran distancia de lo que fue el inicio.

Vas aprendiendo, el juego destaca que vas mejorando, y eso lo transforma en un constante desafío entretenido y que da gusto jugar.

Gráficos y presentación

Hay un montón de animaciones nuevas por todas partes en FC 24 que harán que incluso los jugadores más veteranos al menos levanten una ceja. La combinación de jugabilidad y presentación es muy de buena este año. De hecho, pareciera que EA quizo dejar atrás toda crítica de falta de realismo en esta entrega nueva, a propósito. Porque el salto es muy visible.

EA Sports FC 24

Hay más detalles en cosas como el balanceo de la tela y la mejora del público durante el día del partido. La iluminación claramente también mejoró, especialmente durante los momentos destacados o simplemente para ver a los futbolistas en el campo bajo los focos y ver cómo se mueven sus sombras.

Los jugadores de fútbol más importantes del mundo generalmente lucen acertados y se expresan bien, a menudo haciendo celebraciones exclusivas o simplemente regateando de una manera que la mayoría de los demás no lo hacen.

Las narrativas previas al partido estilo transmisión han mejorado y, en un paso refrescante, reflejan la importancia del próximo partido. Esta sensación de transmisión precisa se extiende al medio tiempo y otros descansos con nuevos cortes de cámara. Incluso hay una cámara de árbitro mientras salen las tarjetas amarillas y rojas. Te sientes dentro.

Quizás la mejor novedad es la presencia de nuevas superposiciones, que incluyen estadísticas, gráficos de tiros y porcentajes de victorias. Esto nos encantó: Una superposición en el campo que muestra los últimos cinco tiros intentados con puntos verdes y rojos durante una pausa en la acción.

El modo de carreras te mantendrá bastante ocupado

Algunos juegos de deportes no hacen mucho por sus respectivos modos de carrera a pesar de lo queridos que son por los fanáticos. FC 24 no es uno de esos juegos. A un año de dar a los jugadores más control sobre las decisiones, la serie invierte más en esto a través de Career Experiences.

Durante una carrera de entrenador, los jugadores tienen un control más profundo sobre el entrenamiento y otras áreas. Los niveles de inmersión para los jugadores también reciben un impulso a través de una nueva perspectiva mientras observan un partido desde el nivel del campo. Nuevamente, realismo.

La carrera del jugador presenta un nuevo agente que ayuda al jugador a establecer una carrera profesional. Establecer metas equivale a crear objetivos reales, dando a los jugadores agencia. Una nueva cámara basada en el jugador es algo divertido que también puede aumentar los niveles de inmersión, para aquellos que pueden soportar no ver todo el campo en todo momento.

Se trata de mejoras discretas para dos modos con sensaciones distintas que realmente ayudan a la experiencia, especialmente en conjunto con las amplias mejoras del juego. La capacidad de tomar decisiones e incluso participar sólo en momentos clave de un partido o temporada también ayuda a crear uno de los mejores modos de carrera que hemos visto.

Hombre y mujeres en la cancha: nos parece perfecto

Uno de los grandes titulares de FIFA Ultimate Team (FUT) este año es el fútbol masculino y femenino en el mismo campo. Es un ángulo refrescante para el juego en muchos sentidos, siendo uno de los más importantes el repentino aumento en la variedad del equipo.

Insistimos en que muchos criticaron esto, bajo la base de que hay jugadoras que tienen (supuestamente) “mejores habilidades que X jugador”. Nunca vimos la crítica al revés en redes sociales. Pero plantea algo interesante: me encantaría ver un partido de estrellas del futbol de ambos géneros enfrentándose.

Ultimate Team Evolutions y más

En un aparente esfuerzo por recompensar a los jugadores por jugar el juego de la manera que quieren, FC 24 presenta Ultimate Team Evolutions para su debut. Esto añade un camino de progresión para cada tarjeta de futbolista en un club que mejora las habilidades, los estilos de juego y las calificaciones.

No se equivoque, esto sigue siendo una rutina por tarjeta. Pero es un buen gesto de asentimiento y admisión de que los jugadores deberían poder formar los equipos que quieran con un mejor control. Al menos al principio, parece que logra esto y reduce la presión que siente un jugador anualmente de buscar y usar solo las cartas más competitivas del meta.

EA Sports FC 24

Esto no absuelve el lado de las microtransacciones del juego de ninguna manera, pero parece abrir la puerta a una inversión significativa de los jugadores en sus tarjetas preferidas sin dejar de ser competitivos. También se han incorporado al juego pequeñas peticiones de los jugadores, como la de no necesitar más un consumible para cambiar la posición de un futbolista en un club.

También ha habido claramente un énfasis en hacer que las cosas sean menos complejas en los menús gracias a una función optimizada de navegación rápida. Crossplay también llega a Clubs y Volta Football este año después de la importante llegada de la progresión compartida el año pasado, con suerte aumentando los tiempos de búsqueda en línea para los modos más de estilo arcade.

Estos modos van con el formato de temporadas. Abarcan seis semanas y ahora incluyen una Fase de Liga donde los jugadores pueden moverse entre divisiones antes de una Fase de Playoffs. El lugar donde termina el club de un jugador influye en la cantidad de recompensas.

Más allá de los modos de juego rápido generales esperados, FC 24 ofrece algunas mejoras interesantes en el campo de práctica y los tutoriales, guiando suavemente incluso a los jugadores más nuevos a través de los fundamentos. Un sólido conjunto de opciones completa: nuevamente uno de los paquetes más completos que se encuentran en los juegos deportivos.

Conclusiones y evaluación

Partimos diciendo desde un comienzo que nos gustó. Más allá de los menús distintos y de que ya no se llame Fifa, se nota una evolución respecto a Fifa 23. Y pese a que en la cancha misma, no puedes evitar el legado tras este videojuego, igual se siente diferente.

Dejando la salida de Fifa a un lado, el videojuego entretiene, presenta claras novedades y un salto generacional. Algo que a muchos juegos con legados históricos detrás, les cuesta. Cuesta que se sientan diferentes. FC 24 es simplemente un paso más hacia uno de los mejores juegos deportivos del planeta.

Se siente la acción en el campo, se nota cómo continúa imitando mejor la realidad hasta en los detalles más finos. También nos gustó mucho esto de ser la agencia de los jugadores y tomar la mano de un jugador completamente nuevo, para guiarlo resultados notables. El juego es simplemente divertido, ya sea para una sesión de juego o para un jugador en línea súper competitivo. No importa el nombre: FC 24 es el mejor de la serie de juegos de fútbol de EA hasta el momento. Le damos un 9,3, solo por pequeños detalles gráficos y porque a ratos nos costó entender o encontrar ciertas cosas. Pero la jugabilidad es increíble, especialmente en el campo, donde más importa.