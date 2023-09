ChatGPT alcanza el 1% de creatividad a nivel humano

P: ¿Cómo se le ocurrió llevar a cabo esta investigación?

- Cuando era joven y crecía en Massachusetts, tuve la gran suerte de aprender sobre creatividad a través de un programa llamado Future Problem Solving (FPS), fundado por el investigador E. Paul Torrance. Nos enseñaron a pensar de formas nuevas y diferentes para resolver problemas del mundo real -incluidos temas como la Inteligencia Artificial, la ingeniería genética, el cambio climático e incluso la basura espacial- utilizando el pensamiento creativo. Trabajamos en equipos para aplicar un proceso creativo de resolución de problemas de seis pasos a temas ambientados en el futuro, generando soluciones novedosas -aunque pertinentes- a un problema principal identificado. Curiosamente, evaluadores formados puntuaron todos los trabajos, incluidas las ideas novedosas e inesperadas, que, según Torrance, constituyen la base misma del pensamiento original y, por extensión, de la propia creatividad.

Tras aprender un proceso para generar ideas nuevas, novedosas y útiles -soluciones a tareas y problemas del mundo real-, empecé a aplicar el proceso creativo a casi todos los ámbitos de mi vida profesional y académica. Asimismo, dadas mis actividades anteriores como investigador, empresario y profesor, he tenido la oportunidad única de enseñar y revisar el trabajo de decenas de miles de personas y estudiantes, buscando (y esperando) aquellas ideas que destacan por ser novedosas y útiles, diferentes y relevantes. Es una combinación bastante difícil de conseguir, como probablemente coincidirían muchas personas creativas.

P: ¿Por qué decidió centrarse en ChatGPT?

- Como ya he comentado en otras ocasiones, cuando empecé a utilizar las últimas versiones de la IA, incluidas GPT-4 y ChatGPT, me di cuenta de que había algo interesante en los resultados de la IA. Cuando se me planteaban tareas que requerían pensamiento creativo, la novedad y utilidad de los resultados de GPT-4 me recordaban a los tipos de ideas presentadas por los mejores estudiantes y equipos con los que había trabajado en el pasado como profesor y empresario. Las ideas eran diferentes e inesperadas, pero pertinentes y útiles. Muchas no sólo eran únicas, sino también satisfactorias. De nuevo, una combinación difícil de conseguir. Sin embargo, la IA parecía estar haciéndolo, y haciéndolo bien. En resumen, los resultados generados por GPT-4 eran sorprendentes, pero relevantes: un sello distintivo de la creatividad.

Por esta razón, mis colegas investigadores y yo decidimos someter a la IA a la prueba definitiva de la creatividad: las Pruebas Torrance de Pensamiento Creativo (TTCT por sus siglas en inglés -Ed.), el conjunto de pruebas más investigado y utilizado para evaluar la capacidad creativa humana.

P: ¿Cómo llevaron a cabo la investigación?

- Pusimos a prueba la capacidad creativa de GPT-4 a través de la aplicación ChatGPT Plus basada en la nube, manteniendo la configuración predeterminada, incluido un ajuste de temperatura de 0,7. Las pruebas consistieron en introducir las instrucciones de la tarea de una en una, iniciando nuevas sesiones con cada nuevo envío de TTCT para evitar cualquier efecto de aprendizaje de los intentos anteriores. Un grupo de control de estudiantes universitarios también realizó la prueba, siguiendo los protocolos TTCT estándar. Todas las respuestas, tanto las de los estudiantes como las del GPT-4, fueron evaluadas a ciegas en función de su fluidez, flexibilidad y originalidad por calificadores humanos de Scholastic Testing Service (STS), y comparadas con una base de datos de 2.718 estudiantes universitarios y adultos de 13 años en adelante que habían realizado el test previamente.

P: Háblenos de los resultados de su investigación.

- El GPT-4 se situó en el 1% de los mejores resultados en cuanto a la originalidad de sus ideas en comparación con los 2.718 participantes humanos (estudiantes universitarios y adultos) de la base de datos de STS. Esta investigación parece ser una de las primeras en demostrar que la IA iguala o supera las capacidades humanas de pensamiento original. Según la investigación, las últimas formas de IA no sólo generan un gran número de ideas (fluidez) y diferentes tipos, variaciones y categorías de ideas (flexibilidad), sino que, por primera vez, generan ideas nuevas, únicas e inesperadas (originalidad).

P: ¿Cómo puede ser creativo un chatbot basado en modelos lingüísticos?

- Los motores de IA parecen aprovechar el profundo conocimiento del lenguaje para generar respuestas que no sólo se basan en patrones preexistentes, sino que también pueden aventurarse a crear combinaciones e ideas novedosas. Pueden aceptar una pregunta como las del TTCT y, utilizando los patrones y estructuras que han aprendido, generar respuestas novedosas y contextualmente relevantes, procesando la información de un modo que puede simular el modo en que un ser humano abordaría una tarea creativa.

P: Explíquenos la importancia de sus conclusiones. ¿Cómo podría influir en el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, los empleos creativos, etc.?

- Hablamos mucho de tecnologías disruptivas en economía y empresa. Desde el punto de vista de su impacto económico y social, la IA será probablemente una de las tecnologías más perturbadoras que el ser humano haya desarrollado jamás. El impacto en la innovación -incluyendo no sólo a las empresas tecnológicas y no tecnológicas existentes, sino también el lanzamiento de nuevas startups y pequeñas empresas, importantes generadoras de actividad y crecimiento económico general- será probablemente significativo. Desde la formulación de planes de desarrollo de productos hasta la elaboración de estrategias de marketing eficientes, la inventiva, la adaptabilidad y la originalidad de que hace gala la IA podrían servir de importante herramienta para que los seres humanos innoven y respondan a las necesidades, impulsando probablemente nuevas formas de innovación regional y nacional y, por extensión, de riqueza regional y nacional.

P: ¿Cómo prevé que evolucione el equilibrio entre la creatividad humana y la de la IA?

- Creemos que las conclusiones de este estudio subrayan el papel potencial de los sistemas de IA como complementos de la creatividad humana. Los sistemas de IA pueden apoyar y aumentar la creatividad humana en todo tipo de ámbitos en los que sea necesario generar nuevas ideas y resolver problemas. En este sentido, los resultados de este estudio sugieren reconsiderar cómo la creatividad de la IA puede ayudar a los humanos a resolver problemas complejos y críticos, integrados en fases de generación, evaluación, elaboración y prueba de ideas. Con modelos de IA que demuestran niveles tan altos de creatividad, el potencial de asociación entre humanos e IA para abordar retos complejos es mayor que nunca, especialmente para ayudar a resolver problemas naturales, científicos, económicos y sociales difíciles -quizás incluso antes insolubles-. Por lo tanto, vemos una necesidad aún mayor de comprender el proceso creativo para poder gestionar y utilizar mejor las herramientas de IA que están surgiendo para promover mejor los esfuerzos creativos y obtener sus beneficios.

P: ¿Qué le depara el futuro a su investigación?

- Nuestro próximo objetivo es investigar cómo la IA puede complementar a los pensadores humanos durante los procesos de resolución de problemas que requieren pensamiento creativo, que son ciertamente diversos y abarcan muchas disciplinas, como las investigaciones científicas, el tratamiento de enfermedades y problemas de salud, el espíritu empresarial, la gestión de la innovación, etc. También estamos trabajando en el desarrollo de herramientas de IA que ayuden a identificar y desarrollar mejor la creatividad humana.

Los modelos de IA como GPT-4 se están volviendo capaces de producir ideas que los humanos consideran originales, novedosas y únicas — Erik E. Guzik, `profesor clínico adjunto de Gestión y Emprendimiento en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montana, EE.UU.

¿Qué son los Tests Torrance de Pensamiento Creativo?

El TTCT ofrece un conjunto de actividades auténticas que incitan al evaluado a realizar diversos tipos de pensamiento que reflejan los tipos de creatividad necesarios para la vida real y las operaciones humanas cotidianas, como formular preguntas, adivinar causas y consecuencias, mejorar un producto y utilizar la imaginación. Las pruebas no están diseñadas para medir lo que algunos investigadores denominan creatividad histórica, es decir, el genio transformador de Mozart o Einstein, sino la capacidad creativa general de las personas, a menudo denominada creatividad psicológica o personal.

La originalidad del GPT-4 en la Actividad 6 del TTCT, denominada Just Suppose, es especialmente intrigante. Esta actividad se ha diseñado para obtener respuestas creativas de la persona que realiza la prueba basándose en la lectura de un escenario ficticio e improbable, que suele requerir una gran capacidad de imaginación y un pensamiento realmente novedoso por parte de la persona que realiza la prueba. Resulta sorprendente que la IA obtuviera tan buena puntuación en este tipo de tarea de imaginación (los evaluadores consideraron originales el 95% de todas sus ideas). En este sentido, la GPT-4 marca un cambio drástico e inesperado en la capacidad creativa -y la originalidad- de la IA.

Según los científicos, el impacto de la investigación emergente sobre la creatividad de la Inteligencia Artificial probablemente dará forma no sólo a las aplicaciones prácticas de la creatividad simulada de la IA en los negocios y en la vida humana en general, sino también a cómo entendemos el funcionamiento único de la creatividad humana.