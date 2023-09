Falta poco tiempo para la extinción de la humanidad por la Inteligencia Artificial, experto revela la fecha

La Inteligencia Artficial ha sido un gran soporte en la actividades de los seres humanos, sin embargo, de a poco se ha visto que el desarrollo de la tecnología ha reemplazado ya varias tareas de la cotidianidad de las personas.

Por varias ocasiones se ha cuestionado si en algún momento la Inteligencia Artificial podría reemplazar en su totalidad al ser humano, pues ya se conoce que varias aplicaciones ofrecen servicios parecidos a los de un psicólogo, definitivamente no se puede comparar, pero, ¿llegará el día que ya no sea necesario de los servicios de los profesionales?

La inteligencia artificial acabará con la humanidad y sucederá el 1 de enero de 2030, así lo aseguró Bryan Caplan de la Universidad George Mason.

En poco tiempo la Inteligencia Artificial podría reemplazarnos. (Captura de Pantalla)

El economista estadounidense es conocido por realizar estudios y analizar estadísticas, las cuales le han permitido predecir varios hechos catastróficos, como un ejemplo, Caplan predijo la llegada a la presidencia de Donald Trump. Es por eso que en una apuesta ha mencionado que la revolución de la Inteligencia Artificial dará paso a la extinción de los seres humanos.

[ También puedes leer: ¿Cuál es la versión gratuita de la inteligencia artificial que lanzó Meta? ]

La apuesta la habría realizado con Eliezer Yudkpwsky, bloggero, escritor y defensor de la Inteligencia Artificial amigable, pues Caplan afirma que el desarrollo de la tecnología en primera instancia funcionará, pero después de un tiempo acabará con nosotros.

¨Si te preguntas cómo es posible que hagas una apuesta como esa, cuando eres una de las personas que va a ser aniquilada, la respuesta es que le pagué por adelantado. Si el mundo no se acaba, me la debe¨, manifestó en una entrevista del diario británico The Guardian. El economista ha hecho 23 apuestas, de las cuales, las 23 se han hecho realidad.

Experto asegura que el fin de la humanidad será en el 2030. (Captura de Pantalla)

Bryan Caplan reconoce que es una puesta bastante exagerada, sin embargo, no la ve para nada lejana pues llegó a la conclusión de que la Inteligencia Artificial podría aumentar su propia inteligencia.

El fin de la humanidad a manos de la Inteligencia Artificial. (Captura de Pantalla)

Es así como la Inteligencia Artificial ha dado un gran aporte a la humanidad, desde buscar información sobre cualquier tema, hasta realizar trabajos académicos completos es lo que te puede ofrecer la evolución tecnológica, esto solo como un ejemplo, pues varias aplicaciones ofrecen muchos más aportes.