El aprendizaje de idiomas en línea encuentra un aliado en ChatGPT: así funciona Duolingo Max

De acuerdo con la UNESCO, la enseñanza de lenguas fomenta la inclusión social, además de que permite un mayor desarrollo porque mejora la plasticidad cerebral, el procesamiento mental y la capacidad de análisis. Pero pese a lo que señala la ciencia, en América Latina estamos en deuda.

Algunos reportes señalan que en América Latina mejoró el nivel de inglés en la última década. Ssin embargo, todavía existen retos importantes en algunos países. Y es ahí donde la tecnología ha jugado un rol fundamental.

Varios sistemas de aprendizaje en línea se posicionaron durante la pandemia, siendo uno de los más destacados Duolingo. ¿Sabías que ahora cuentan con una versión reforzada con IA llamada Duolingo Max?

¿Cómo funciona?

Con el boom de la IA En Duolingo hAN estado empleando la inteligencia artificial para crear lecciones de idiomas altamente personalizadas, exámenes de dominio de inglés económicos y accesibles, y más, según comentan en su blog oficial.

Esto se vio reforzado: aprovechando GPT-4, la tecnología de punta de OpenAI, para maximizar el aprendizaje desarrollaron Duolingo Max.

Duolingo

Duolingo Max es un nuevo nivel de suscripción superior a Súper Duolingo que da a los usuarios acceso a dos nuevas funcionalidades y ejercicios: Explica mi respuesta y Juego de roles. Ambos están potenciados por la más reciente y poderosa tecnología de IA generativa.

¿Qué es Explica mi respuesta?

A veces, cuando cometemos un error, no estamos exactamente seguros de cuál sería la respuesta correcta o quizás estás cometiendo el mismo error una y otra vez sin entender por qué. Explica mi respuesta ofrece a los usuarios la posibilidad de entender más sobre una respuesta en las lecciones (hayan respondido bien o no).

Después de ciertos tipos de ejercicios, los usuarios pueden pulsar un botón para ingresar en una conversación con Duo, donde les explicará por qué la respuesta era correcta e incorrecta y podrán solicitar una aclaración o más ejemplos.

¿Qué es Juego de roles?

Con Juego de roles, los usuarios podrán practicar sus habilidades de conversación de la vida real con personajes del mundo de Duolingo dentro de la aplicación. Estos ejercicios otorgan EXP y aparecen a lo largo de la ruta de aprendizaje como uno de los desafíos de cada personaje a los que el usuario puede acceder al pulsar sobre ellos. ¿De qué hablarán?

¡Te guiarán a través de diferentes lugares y situaciones! Podrías debatir sobre los futuros planes de vacaciones de Lin, ordenar en un café de París, ir a comprar muebles con Eddy o invitar a un amigo a ir de caminata. Si bien los usuarios no estarán hablando con una persona de carne y hueso, la IA detrás de esta funcionalidad es sensible e interactiva, lo que significa que no habrá dos conversaciones iguales.

Después de la conversación, los usuarios recibirán retroalimentación potenciada con IA de parte de Duo acerca de la precisión y complejidad de sus respuestas, así también como tips para futuras conversaciones.

¿Qué te parece?