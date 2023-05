Nintendo busca a los que filtraron Zelda: Tears of the Kingdom: usuarios comienzan a recibir alertas por bajar el torrent

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NINTENDO

Nintendo persigue a los culpables de filtrar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mientras que los usuarios que descargaron el torrent con el videojuego están recibiendo advertencias y alertas.

En un giro inesperado, Nintendo ha iniciado una búsqueda exhaustiva para encontrar a aquellos responsables de Tears of the Kingdom antes de su lanzamiento oficial, que ha sido un éxito en ventas.

De acuerdo con 3D Juegos Latinoamérica, varios jugadores codiciosos comenzaron su aventura por Hyrule de forma ilícita y temprana, lo cual no ha pasado desapercibido por la compañía japonesa.

Recientemente, se ha dado a conocer a través de Reddit una notificación enviada por un proveedor de servicios de Internet a un usuario identificado como RevolutionaryToe6738, quien descargó el juego de Zelda desde sitios no autorizados. En el comunicado, se le insta a eliminar los archivos descargados, ya que se trata de contenido protegido por las leyes de derechos de autor y su distribución ilegal constituye una violación.

Notificación

Sin acciones legales... por ahora

Es importante destacar que estas notificaciones no son enviadas directamente por Nintendo, sino que la empresa ha solicitado a los proveedores de servicios de Internet que contacten a los clientes involucrados en la descarga ilegal del juego. Esta medida tiene como objetivo detener la propagación del contenido pirateado.

Hasta el momento, no se han emprendido acciones legales directas contra aquellos que descargaron Tears of the Kingdom, pero la advertencia seguramente ha hecho temblar a más de uno.

No obstante, Nintendo no se detendrá ahí. La compañía continuará su búsqueda para identificar al responsable de la filtración del videojuego en línea, así como del libro de arte asociado. Ambos incidentes pudieron haber afectado negativamente la experiencia de los jugadores y los planes de Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanzó oficialmente el pasado 12 de mayo y se ha convertido en uno de los juegos más destacados del año 2023, recibiendo elogios de la crítica y de los fanáticos de la saga por igual.