Un estudio indica que 3 de cada 10 personas anotan erróneamente sus contraseñas en papel

Pareciera que las personas no le toman la importancia necesaria y creen que una contraseña perdida no puede generar consecuencias severas. Pues, quienes piensen de esta manera nos permitimos decirles que están muy equivocados y que cada vez que emitan una o actualicen sus claves telefónicas, bancarias o de alguna red social, anoten en un sitio seguro y no en un simple papel.

Según datos recogidos de la encuesta 2023 Password Decisions y publicados en el sitio web ZDNet, 3 de cada 10 usuarios cometen el error de anotar sus contraseñas en un papel, una práctica bastante peligrosa, considerando que se trata de un soporte vulnerable donde se puede contener importante información personal u otras características significativas como pueden ser los ahorros monetarios.

Muchas personas olvidan donde anotan sus claves y contraseñas. Foto: bing.com/images.

Datos de la investigación

· El 60% de las empresas reconoció que sufrió algún ciberataque, y el 29% de los usuarios dijo que tuvo incidentes vinculados al empleo y gestión de los passwords.

· El 45% de los encuestados confía en contraseñas simples, que son más fáciles de recordar y a su vez más sencillas de vulnerar.

· Más del 40% envía passwords vía correo electrónico, una vía que también es riesgosa ya que no tiene encriptación de extremo a extremo y, en tanto, puede ser interceptada en el camino entre el emisor y el destinatario.

Recomendaciones de claves

· La contraseña debe tener 10 o más caracteres; sin nunca contener el nombre real del usuario o de la empresa.

· El password no debe contener ninguna palabra completa y ser diferente a las contraseñas utilizadas en otros lugares.

· El consejo primordial: que combine letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos (como % o &).

· Cuanto más simple sea, menos segura será. Las contraseñas verdaderamente seguras constan de al menos doce caracteres: con tantas combinaciones posibles, una supercomputadora necesitaría 3000 años para penetrar en tu cuenta.

· Si tu contraseña es fácil de recordar, entonces es muy probable que también sea fácil de adivinar.