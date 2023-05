Protagonista de The Last of Us se puso tras el volante en Gran Turismo 7 para PS VR2

La actriz tras el rol de Ellie, Bella Ramsey, en la exitosa adaptación de The Last of Us protagonizó un divertido video donde tuvo la misión de testear los vehículos más veloces del mundo en el simracing por excelencia; Gran Turismo 7, con la inmersividad que solo puede entregarte PS VR2.

No cabe duda lo importante que ha sido este título para la comunidad, además de ser protagonista durante el GT World Series, este juego se logró posicionar como el simulador de conducción más fiel y más electrizante del momento.

PlayStation

Nuevos vehículos

En su versión para PS VR2, actualización que ya puedes encontrar gratis para PlayStation 5, tendrás acceso a decenas de bólidos de diversos rincones del mundo y de los manufacturadores más prominentes de la industria.

