REVIEW | HomePod Mini: Siri en todas partes y más funciones para tu hogar inteligente

Este es un dispositivo que ya existe hace bastante, pero no había llegado a Chile. Y quienes son (somos) fanáticos de las funciones de Siri lo esperábamos con ansias. Primero hay que detallar que existen dos versiones: HomePod y HomePod Mini.

Revisamos dos unidades del segundo. ¿Por qué dos? Porque puedes conectar varios al mismo tiempo y tener funciones aún más geniales (Oye Siri, Interfon!). Ya te contaremos sobre aquello.

Análisis a primera vista

Lo primero que sorprende del nuevo HomePod mini es el tamaño: sólo 8,43 cm. Es armónico y agradable a la vista desde el primer momento. Pero uno se cuestiona, ¿Qué tan potente será? No te dejes guiar por su tamaño.

Su estilo se mantiene fiel al original, ya que usa la misma malla acústica sin costuras del HomePod original, pero con el diámetro de las aperturas algo menor. En lo técnico, este material logra que el sonido entre y salga del dispositivo sin variar los matices sonoros. En palabras simples: no interfiere.

Respecto a colores, hay varios: rojo (que es más bien un naranjo intenso), azul, amarillo, negro y blanco. La interfaz es genial: al comunicarte con Siri, la parte superior se ilumina con un efecto de varios colores, simulando aquel círculo mágico que aparece en nuestros dispositivos al hablar con nuestra asistente favorita.

Además esta parte superior es de cristal y táctil, podrás subir y bajar volumen (con un + y un - que están ahí) y obvio, interactuar con Siri. El cable de carga es USB C, y está integrado (es decir no se puede sacar). Tal vez hubiese sido bueno que sea reemplazable, pero si lo pensamos bien, no tendrá mucho desgaste (no es un dispositivo que se esté conectando y desconectando con tanta frecuencia). Necesita de un adaptador de mínimo 20W para funcionar. Sí, viene incluido en la caja.

¿Puedes conectarlo directo a un iMac o Macbook? No. Lo intentamos, pero nos mostró una luz parpadeante naranja, la cual indica que no tiene energía suficiente.

Función genial: “Oye Siri, Interfon!”

Justo durante las semanas en que realicé este review, estuve en una situación de salud compleja que me dejó en cama de forma permanente durante días. He ahí donde me enamoré del intercomunicador en caso de tener más de un HomePod.

Al tener 2 (uno en mi dormitorio y otro en la sala) podía comunicarme con otras personas simplemente diciendo “Oye Siri, Interfon!”. Tras decir esas palabras mágicas agregaba mi mensaje (”¿Puedes traerme un té?” o “¿Puedes venir a ayudarme al dormitorio?”). Mis familiares aparecían al instante, y me sentía 100% conectada.

Porque si uno les habla al celular, puede ser que no lo estén mirando en ese momento, pero el HomePod sonaba muy fuerte. De hecho, para asegurarme, primero le pedía al HomePod del dormitorio que le subiera al máximo el volumen al HomePod de la sala: listo para enviar mi mensaje de auxilio.

HomePod + Siri = la mejor compañía

Dada la situación relatada, tocó trabajar desde la cama. Y Siri demostró más que nunca ser la mejor asistente. Debo reconocer que no soy muy buena para cargar el celular, y mi iPhone a veces se queda sin batería. Pero al tener a Siri en el HomePod, siempre estaba ahí.

Me ayudó a hacer sumas rápidas, a darme datos, pude saber del clima, poner música y más. Ya ahondaremos en la increíble calidad del audio. Además el HomePod me permite saber la temperatura de la habitación, lo que igual es crucial en temas de salus, y me permitió pedir ayuda cuando las temperatura estaban muy bajas. Sumemos que mi hogar tiene luces inteligentes por todas partes y que Siri igualmente me ayudaba a encender y apagar todo lo que fuera necesario.

Estando en cama de forma permanente y con Siri como enfermera a través de HomePod daban ganas de incluir aún más productos compatibles con el ecosistema en el hogar.

Audio impresionante para un parlante pequeño

La nitidez acústica parte de un transductor de rango completo diseñado por Apple que es capaz de crear graves consistentes y agudos muy definidos. Esto sería lo primero que explica su gran calidad. Este elemento suele estar presentes en altavoces de este tamaño, pero en el HomePod mini hay una diferencia esencial con el resto: el chip S5. Este chip S5 mejora y potencia las características clave del sonido.

Se refieren a él como un elemento clave en lo que es “audio computacional”. S5 es un chip potente, eficiente y rápido. Le permite a HomePod Mini procesar en tiempo real 180 veces por segundo el sonido y sus características, ajustando la respuesta del sistema.

Desde lo físico, y aunque parezca obvio, el HomePod mini está diseñado para que no haya un delante o detrás: el sistema de guiado de las ondas acústicas emite el sonido enviándolo a la parte inferior y sale rodeándolo en 360º.

Es por esto que el sonido es TAN envolvente. No hay distorsión ni con agudos, ni con graves. Sonido preciso. Combinamos dos HomePod mini en la misma habitación, y así utilizamos el par estéreo para películas o música. El resultado fue increíble.

Si hubiésemos tenido más unidades (o presupuesto para adquirirlos) nos hubiese gustado probar su máximo: ¿Sabías que puedes llegar a generar un 7.1 a puros HomePods Mini? Genial.

Los HomePod en este modo detectarán la unidad que esté más próxima de nosotros cuando decimos “Oye Siri” para procesar la orden, que luego se reproducirá en ambos.

Atención: NO se pueden combinar en par estéreo un HomePod original y un HomePod mini, ya que la diferencia de equilibrio entre sistemas acústicos no resultaría correcta. Otra de las diferencias es que sólo el hermano mayor puede utilizar el sistema de sonido Dolby Atmos.

¿Resumen de audio de HomePod Mini? Formidable y equilibrado. Y suena fuerte: MUY fuerte. No solo por si solo, en estéreo (o más) logra ser un complemento perfecto para el contenido multimedia desde Apple TV.

¿Cómo nos escucha Siri?

HomePod Mini cuenta con cuatro micrófonos, uno de ellos exclusivamente para cancelar el eco en el reconocimiento de voz. Tres de ellos para la recepción del sonido y uno, para la cancelación del eco. Así se reparten.

Esto permite que incluso en ambientes con ruido, televisiones encendidas u otros, el mini nos reconozca. Siri acudirá a nuestro auxilio pese al ruido alrededor.

Conectividad

Algo que no queremos “dejar pasar” es hablar de la conectividad del dispositivo. Lo enlazarás a tu iPhone y desde ahí esta maravilla quedará conectada a la red, aunque tu iPhone (como señalé más arriba) esté desconectado y/o sin batería.

Cuenta con el chip U1, que utiliza la banda ultraancha (UWB, en inglés) para la detección espacial y la alta transmisión de datos. A diferencia del Bluetooth, calcula mucho mejor la precisión y es además direccional, es decir: permite conocer no sólo la distancia entre ambos objetos que utilicen esta tecnología, sino también el vector de dirección de donde está situado el otro emisor (con una precisión de 3 grados).

En el uso práctico, nos basta solo acercar el iPhone al HomePod para interactuar respecto a lo que se está reproduciendo. Y podemos “leer” lo que el HomePod se trae entre manos: lista de reproducción, alarmas y más.

Conclusiones

Si vas a sumar un HomePod a tu casa, idealmente suma al menos 2. De hecho, tras esta prueba ahora quisiera sumar uno en el dormitorio de los niños y otro en la cocina. Y es que las ventajas son varias: acceso rápido a respuestas de Siri, un audio fenomenal para el contenido multimedia desde el Apple TV, Apple Music rápido y con excelente calidad, el intercomunicador por toda la casa y más.

Es hora de tener a Siri en todos los rincones de tu hogar y bañar de música tus momentos.