Tears Of The Kingdom: las teorías de HyperX sobre el nuevo tráiler de The Legend of Zelda

Recientemente el nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom dio mucho de qué hablar luego de que la comunidad gamer descubriera la posible ubicación de la princesa Zelda en el juego con tan solo unas cuantas escenas que ayudaron a los fanáticos a triangular el lugar donde se encontraba dicho personaje.

Previsto para el próximo 12 de mayo, sin duda se trata uno de los lanzamientos más esperados del año tanto por los seguidores de la franquicia como por usuarios de Nintendo y la comunidad gamer en general. Es por ello que, en el espíritu de aportar más datos sobre la nueva trama, HyperX, el equipo de periféricos para videojuegos de HP Inc. y la marca líder en videojuegos y esports comparte a continuación una serie de teorías y conjeturas con base en el tercer tráiler del anticipado título.

Link llega con aliados

Uno de los aspectos más interesante en este tercer tráiler, además de que Ganondorf está de vuelta, es lo mucho que vemos a Link en compañía de personajes aliados.

En el minuto 1:38 lo vemos cabalgando a través de una batalla entre bokoblins y aldeanos. Más adelante lo vemos junto a otro grupo de aliados y después, peleando de la mano del príncipe Sidon en el minuto 3:13.

Dragones por todas partes

Probablemente quienes hayan visto el tráiler se percataron de este personaje misterioso, pero ¿podría estar relacionado con la poderosa criatura de 3 cabezas que vemos rumbo al final? Los dragones se han convertido en un tema recurrente en varios de los tráilers que han salido para The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom, apareciendo en inscripciones talladas en el piso.

¿Podría ser que esta nueva especie de criatura con rasgos entre un dinosaurio y un dragón era la venerada en la región de jungla del mapa de Breath Of The Wild? ¿Se trata de un nuevo enemigo o un aliado?

Link planeando por los aires en un atuendo especial

En el minuto 1:33 observamos a Link descendiendo por el aire hacia un túnel lleno de rayos láser. Dado que Link ya cuenta con un deslizador aéreo, probablemente no se trata de un traje para volar como el del videojuego Just Cause sino que probablemente es un atuendo que lo ayuda a maniobrar y controlar su caída.

Otro nuevo personaje en un atuendo distintivo

La gente-dragón no son los únicos personajes peculiares en el tráiler, en el minuto 3:09 podemos observar a un personaje que está utilizando una especie de magia dorada. Curiosamente, está vestido exactamente igual que la princesa Zelda, incluso con los mismos aretes.

Podría tratarse quizás de algún mago o sabio a quien Link deba pedir ayuda para luchar contra Ganondorf o quizás uno de los antepasados de Zelda quien exitosamente lo haya derrotado en el pasado. Si se trata del segundo caso, incluso podría ser que hayan sido corrompidos y transformados en la figura en forma de dragón mencionada anteriormente.

La princesa Zelda está posiblemente capturada

La voz en off del minuto 2:04 sugiere que alguien está aconsejando a Zelda, pero el atuendo del personaje que aparece en pantalla en ese momento colocando su mano sobre el hombro de la princesa indica que podría ser Ganondorf o alguien asociado con él quien la tiene captiva.

Por su parte ella no parece muy feliz. Sin embargo, como mencionamos al inicio, puede que los fans ya hayan descubierto su ubicación. ¿Estarán en lo correcto?

Solo sabremos si todas las teorías anteriores son ciertas a partir del 12 de mayo cuando salga el juego para Nintendo Switch.