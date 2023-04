5 pasos para enviar mensajes en WhatsApp sin necesidad de tener datos

Si no tienes datos y quieres enviar un mensaje de WhatsApp, ello no será un problema. Hay un truco que no requiere de aplicaciones externas ni nada. Así es. Recuerda que hay muchas funciones que desconoces. Así que te dejamos cinco pasos para hacerlo.

Esta función está disponible para dispositivos iPhone y Android y debes hacer lo siguiente:

Ingresa a WhatsApp y selecciona Configuración. Ve al apartado “Almacenamiento y datos”. Desplázate hasta la opción “Ajustes del proxy” y actívala. Cuando tengas activada la opción, pulsa en “Establece el proxy” y escribe el código. Luego podrás enviar y recibir mensajes de WhatsApp sin necesidad de estar conectado a internet.

Nuevas funciones de WhatsApp

WhatsApp presentó nuevas opciones de seguridad y privacidad, a fin de cuidar las conversaciones de los usuarios y las cuentas.

Protección de cuentas

Tiene que ver con la protección de la cuenta al querer abrir sesión en un teléfono nuevo. Ahora, la app le pedirá al usuario que confirme que desea realizar el nuevo inicio. La autorización saldrá del anterior celular.

Verificación del dispositivo

Va enfocado en cuidar la aplicación de un virus en el celular y evitar que atacantes puedan tomar el control de todo el dispositivo e ingresar a WhatsApp.

Códigos de seguridad

Aunque se puede realizar la verificación con código de seguridad automáticos para asegurarse de que están hablando con la persona correcta, será posible comprobar de forma manual en la pestaña de cifrado debajo de la información de contacto.

Verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos para iniciar sesión o las copias de seguridad, ahora deben ser activadas por parte del usuario.