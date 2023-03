Los boarding schools abren las puertas a las mejores universidades del mundo

The U for You, consultora vocacional que brinda asesoramientos gratuitos para ingresar a boarding schools y estudiar en el exterior, impulsa esta nueva modalidad en Ecuador. Los boarding schools o internados son escuelas exclusivas donde los estudiantes asisten a clases, comen, hacen actividades extracurriculares y duermen en el campus.

El objetivo es que los jóvenes logren un nivel académico que les permita acceder a las mejores universidades del mundo como MIT, Harvard, Stanford, Caltech, entre otras. Bárbara Wright, gerente general de The U For You asegura que un boarding school es una experiencia atractiva e interesante antes de ir a la universidad, ya que les brinda a los estudiantes una formación de independencia, disciplina y enfoque en sus metas.

Una de las ventajas que tiene esta modalidad es la oportunidad de construir una base sólida para su futuro, asegura Jason Arango, de GE International, ya que la metodología permite a los estudiantes poder estructurar un plan de vida. La educación que reciben los estudiantes de boarding schools es adaptable a las necesidades individuales lo que asegura los mejores resultados en su desempeño académico y emocional, acompañado de un staff de profesionales del más alto nivel.

Otra característica de los boarding school es la diversidad cultural de los estudiantes, la convivencia les permite experimentar y conocer diferentes culturas e interrelacionarse con personas de todo el mundo. La idea es que cada estudiante aporte diversidad y perspectiva al aula, así como a los deportes, clubes y organizaciones.

En los boarding school los estudiantes aprenden a apreciar sus similitudes a pesar de los diferentes orígenes y también aprenden a comprender sus diferencias con una nueva perspectiva que de otra manera no habrían tenido.

“Tener la experiencia de vivir en el exterior antes de graduarse es algo muy atractivo para las Universidades, ya que les brinda a ellos un perfil de jóvenes del mundo, que es independiente, que sabe ir un poco más allá para alcanzar sus metas”, enfatizó Bárbara Wright.

La preparación para las universidades

Los internados preparan a sus estudiantes para que puedan entrar en las mejores universidades que están en Estados Unidos. Su entrenamiento para el SAT, TOEFL y clases especializadas de consejería universitaria dan resultados positivos, teniendo una mayor tasa de aceptación universitaria a nivel nacional.

Para lograr esto, las aulas son pequeñas (4-20 estudiantes) para maximizar la participación individual. También, tienen contacto frecuente con sus asesores, consejeros y “padres” responsable de los dormitorios para siempre estar guiados en este proceso.

“El plan de estudios estadounidense se centra en ayudar a los estudiantes a descubrir sus talentos, promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades sociales” agrega Bárbara Wright, Gerente de The U for You Ecuador.

¿Cuál es el presupuesto promedio que se necesita para estudiar?

Los boarding schools tienen diferentes presupuestos, pero generalmente cuestan desde los $30,000. Sin embargo, buscan trabajar con las familias del estudiante para crear un plan de pagos que cumpla con las necesidades de ambas partes. Y, aparte de esto, según el perfil del estudiante la escuela puede otorgar ayuda financiera hasta un 10% de su valor total.

El 27 de marzo se llevará a cabo un evento multicultural organizado por The U for You en la ciudad de Quito. Este encuentro será para que los estudiantes y las familias reciban asesoramiento de las varias ofertas académicas de boarding schools o internados estadounidenses de alto nivel académico.