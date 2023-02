“Manta”, plataforma líder de cómics digitales del mundo se encuentra disponible en español

Manta, la plataforma de cómics líder del mercado, ya está disponible en español. Los fans tienen la oportunidad de descargar la aplicación gratuita en dispositivos Android o iOS para tener acceso a los principales títulos en español. Esto es parte de los esfuerzos constantes de Manta por lograr una expansión global.

fans hispanohablantes y bilingües de América Latina, España y Estados Unidos podrán encontrar una amplia variedad de historias diversas a través de Manta, comenzando con series de romance inmensamente populares como Debajo del roble (Under the Oak Tree), Marcada (The Tainted Half) y Desobedece al duque si te Atreves (Disobey the Duke if You Dare).

Manta.

La Lista completa de titulos en español incluyen:

● El reino del tótem (Totem’s Realm)

● Mentiras que enamoran (Lies Become You)

● Buscando a Camelia (Finding Camellia)

● El bello y la bestia (The Beau and the Beast)

● Mi esposo, mi hermana y yo (My Husband, My Sisters, and I)

● El bosque dorado (The Golden Forest)

● Semantic Error

● Cómo criar un dragón negro (I Raised a Black Dragon), y muchos más.

Actualmente, las impecables traducciones de Manta y el equipo de localización se encuentran trabajando arduamente en expandir continuamente las opciones de lectura en español, con planes de agregar más de 40 nuevas series en los próximos tres meses.

Lanzan plataforma de cómics,

“Manta se ha creado a través de historias cautivantes y estamos emocionados de brindarles a un público hispanohablante más amplio,” dice Tony Oh, Líder de Estrategia de Manta. “No podemos esperar a que el público hispanohablante utilice Manta para descubrir nuestras series de romance, fantasía y otros géneros, y así se unan a la apasionada comunidad de fans alrededor del mundo”.

Con este lanzamiento en español, Manta busca satisfacer la creciente demanda en América Latina por tener narrativas enganchantes, particularmente de material proveniente originalmente de Corea del Sur, hogar de la compañía matriz de Manta, RIDI Corporation, y muchos otros creadores populares.

Ahora, los fans pueden usar la aplicación para tener fácil acceso a los títulos favoritos de Manta en español por un pequeño costo de suscripción y así apoyar a escritores y artistas líderes mientras cuidan la integridad y autenticidad del contenido.

Sobre Manta:

Manta es la plataforma líder de cómics digitales del mundo que brinda las mejores narrativas en su clase basadas en propiedad intelectual probada en una gran variedad de géneros en más de 175 países. Esto se logra a través de una simple suscripción mensual - en vez del modelo de pago-por-episodio usado en el pasado. Los miembros de Manta cuentan con acceso ilimitado a estas historias cuando sea y donde sea.