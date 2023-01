José Granda, científico ecuatoriano de la NASA, recibió premio internacional Fellow 2022

José Granda, PhD., científico ecuatoriano, ingeniero y portavoz de la Nasa, recibió el reconocimiento como miembro del más alto nivel científico de la Sociedad de Simulación y Modelaje. Este fue otorgado por The Society of Modeling and Simulation International (SCS), en español La Sociedad Internacional de Modelaje y Simulación internacional.

Esto, por sus destacados logros y contribuciones a los campos del modelado y simulaciones matemáticas las cuales tienen por objetivo reproducir la realidad de los vehículos espaciales y terrestres. Así se puede entender la aplicación de las leyes de física con las que los vehículos operan en el espacio o en la tierra.

Este premio del más alto nivel científico que una organización internacional científica otorga es un reconocimiento que, también se debe por establecer una alta reputación en la industria a través de los puestos ocupados y los avances realizados a la enseñanza y las publicaciones orientadas a la ciencia en sus 40 años de carrera.

Trayectoria del científico ecuatoriano

Granda ha publicado 14 libros, compendios de escritos científicos en su campo, así como aproximadamente 70 documentos científicos de su autoría.

En este contexto, The Society of Modeling and Simulation International (SCS) concedió este premio por demostrar un compromiso de larga duración en su campo de investigación a través de cuatro décadas de carrera.

The Society of Modeling and Simulation International (SCS) es una Organización No Gubernamental que se constituyó en 1952 como una corporación sin fines de lucro impulsada por voluntarios. El presidente de la Sociedad de Modelaje y Simulación (SCS), Dr. Björn Johansson, mediante una carta, expresó al Dr. Granda:

“Líderes y mentores como usted continuarán siendo un ejemplo a seguir para otros, tanto dentro de nuestra organización, como, así como dentro del mundo del modelado y la simulación en general”.

Es así que, el profesor Granda catedrático del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal de California, quien lleva más de 20 años trabajando para la NASA y quien ayudó a poner en órbita el trasbordador Discovery, al igual que otros proyectos emblemáticos en los que esta trabajando.

Fue designado Fellow 2022 de SCS que es un premio único, pues solo hay uno cada año, para todos los países del mundo.