Estos son los dispositivos móviles donde dejará de funcionar WhatsApp en enero de 2023

El iPhone 6 Plus está entre los dispositivos que no recibirán actualización de WhatsApp para 2023

WhatsApp culmina el año 2022 siendo aún una de las plataformas de mensajería instantánea más populares y con mayor tráfico diario. Sin embargo, el servicio de WhatsApp dejará de funcionar en un grupo considerable de dispositivos a partir de enero de 2023.

Los desarrolladores de WhatsApp no paran de incluir nuevas prestaciones a la aplicación y esta es la razón principal de que muchos modelos de teléfonos se vean afectados en 2023, debido a que determinadas versiones del sistema operativo tienen fallas de seguridad que no soportarían las actualizaciones.

Xperia M de Sony.

De acuerdo con el propio comunicado emitido por la empresa, la medida “se tomó para poder mejorar la seguridad y la calidad de la aplicación en dispositivos más modernos”. Por lo tanto, los celulares con sistemas operativos obsoletos como Windows Phone y aquellos que no cuenten con los requisitos mínimos de hardware y software establecidos por la compañía no podrán seguir usando esta aplicación.

Celulares donde dejará de funcionar WhatsApp

WhatsApp solo podrá utilizarse a partir de ahora en sistemas operativos con Android 4.0.3 o superior o iOS 12 o superior por lo cual unos 20 dispositivos serán los afectados con la pérdida del soporte para poder seguir utilizando la plataforma.

En el caso de la marca LG, varias de sus versiones Optimus se verán afectadas desde enero igual que la Xperia M de Sony. Los Galaxy Core y Galaxy Trend Lite de Samsung y los Ascend Mate Huawei tampoco soportarán las actualizaciones de WhatsApp, así como los iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus de Apple.

iPhone 6S

La compañía también incluyó en el listado a otras marcas como Lenovo A820, Winko Darknight o Archos 53 Platinum.

Sin embargo, la mayoría de estos equipos llevan varios años en el mercado, por lo cual resulta poco probable que se vea afectado un número considerable de usuarios, ya que algunos de ellos ni siquiera se encuentran a la venta.