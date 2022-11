Review | Bayonetta 3: un juego envolvente, entretenido, pero extraño

El diario “The Guardian” llamó hace unas semanas a “Bayonetta 3″ como un juego extraño. Un par de semanas después, escribiendo este review, nosotros compartimos la opinión de aquellos colegas: pero en lo extraño que pueda ser, nos atrapó. Bayonetta regresa en esta tercera aventura con su particular estilo: armada hasta los dientes, oscura y de tacones. La obra del creador de Devil May Cry, Hideki Kamiya, siempre ha combinado el combate de creación de combos con una capa extrañamente oscura y hasta sexy. Una fórmula que atrapa.

En esta tercera parte, los ángeles toman formas bíblicas verdaderamente retorcidas, arrasando ciudades de inocentes para destruir a los disidentes aficionados a las artes oscuras. Afortunadamente para nosotros, nuestra heroína con tacones de plataforma se deleita en desterrarlos al otro mundo en explosiones de sangre. ¿Te gusta la música? No te pierdas la banda sonora de este videojuego: es de culto.

Bayonetta

Modo de juego

Secuencias en las que golpeas a los enemigos con un tren demoníaco, hasta enfrentamientos que se suceden a la perfección en juegos de disparos de desplazamiento lateral, el juego te lleva por distintos estilos. Incluso hay misiones secundarias 2D que rinden homenaje a Metroid, hermoso. Los escenarios van desde la desintegración de demonios voladores con un gato demoníaco peludo hasta montar sugerentemente una Gomorra del tamaño de Godzilla a través de rascacielos interdimensionales en constante cambio.

No sabes si es un sueño, una pesadilla o qué consumieron los diseñadores de las etapas. Y nuestros colegas de “The Guardian” tenían razón: “es un juego extraño”. Extraño pero envolvente. La narración es más coherente esta vez, pero aún sirve en gran medida como una excusa gastada para el próximo espectáculo que llena la pantalla: las batallas.

Bayonetta

La versatilidad es lo que hace que Bayonetta 3 sea infinitamente emocionante. Por ejemplo, podrás desarrollar las típicas combinaciones de botones para batallar, pero poco a poco te vas dando cuenta que es un juego de lucha bellamente personalizado. ¿Frustrado con la sensación de un arma? Cámbiala. ¿Tienes dificultades para clavar las paradas en cámara lenta? Simplemente equipa un amuleto que bloquee los ataques con el joystick analógico. Y así, vas personalizando según tus necesidades.

Novedades

Y vienen más sorpresas: Liberar demonios siempre ha sido un pasatiempo favorito de Bayonetta, pero ahora los jugadores finalmente pueden comandarlos en la batalla. Ahora, al apretar el gatillo izquierdo, nuestra querida bruja oscura puede pedir la ayuda de sus bien entrenadas mascotas, lo que hace que un gigante del tamaño de un edificio se estrelle contra los enemigos en medio de un combo.

Con cada capítulo completado, obtienes la lealtad de una nueva invocación demoníaca, que te presta su poder en la batalla, junto con un nuevo y brillante conjunto de armas. Estas invocaciones raras van desde un cuervo que atrapa enemigos que controlas desde los cielos hasta una mariposa bastante atractiva.

Al igual que las entregas anteriores, este juego no está pensado para encantar a todos. Pero si amas las armas, lo oscuro, lo raro, este juego será para ti. Este nuevo Bayonetta está destinado a convertirse en un clásico de culto: una danza para matar demonios. Le ponemos un 9/10. Podríamos haber pedido que se mantuviera la voz original del personaje, pero ya conocen la polémica.